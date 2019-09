Panorama regional do dia 17 de setembro de 2019

Longe das drogas

Um grupo de 322 alunos da rede municipal de Santa Terezinha de Itaipu participou da formatura no Proerd. Implantado em 2004 em parceria com a Polícia Militar, o programa já capacitou mais de 5 mil estudantes do Município contra as drogas. A tarefa é desempenhada por um policial fardado e professores que procuram mostrar os efeitos das drogas e ensinar as habilidades e a motivação necessárias para as crianças se manterem longe de substâncias nocivas à saúde.

Renegociação de dívidas

O Procon de Marechal Rondon realiza até 30 de setembro mutirão online de renegociação de dívidas. A ação de iniciativa do Procon rondonense e da Proconsbrasil – Associação Brasileira de Procons e da Febraban ocorre exclusivamente pela internet, pela plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br. Para participar, basta o consumidor fazer o registro no site e receberá login e senha. O consumidor fará o relato do problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira apresenta proposta ou resposta para o consumidor. Informações: (45) 3254-0502.

Curso em Cafelândia

50 alunos estão participando de curso de manutenção e instalação de ar-condicionado Split que está sendo realizado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) com 80 horas aula, em parceira com a Prefeitura de Cafelândia. “É uma oportunidade para quem quer se especializar nessa área e quem sabe abrir seu próprio negócio”, disse o prefeito Estanislau Franus.

Pedido atendido

Está prevista para o próximo dia 26 de setembro a sessão pública para licitar a pavimentação de ruas no Jardim Araçá, em Assis Chateaubriand. Os recursos na ordem de R$ 4,3 milhões são do programa “Avançar Cidades” e serão utilizados na pavimentação de várias ruas, na construção de calçadas com rampas de acessibilidade, de meio-fio e de galerias pluviais. O projeto prevê ainda plantio de grama e implantação de sinalização de trânsito horizontal e vertical.

Inclusão

A Rede Mais Inclusão promove a segunda edição do Fórum da Inclusão da Pessoa com Deficiência em Foz do Iguaçu e região nesta quarta-feira (18), no Parque Tecnológico Itaipu. “O Fórum tem como proposta esclarecer e discutir sobre a inclusão de pessoas com deficiência dentro das perspectivas do trabalho, da educação, da saúde, de diagnósticos, de direitos e ainda dos espaços físicos”, explica Tahiana Coelho, uma das organizadoras do evento. As vagas são limitadas.

Dignidade

O Programa Morar Bem já beneficiou mais de 40 famílias de Campo Bonito com reformas ou construção de novas moradias. O programa visa à melhoria das residências já existentes e à construção de novas unidades nas áreas urbana e rural com a doação pelo Município de mão de obra e materiais necessários. “Nossa equipe faz uma análise minuciosa e avalia quais são as prioridades de atendimento. Tudo é feito dentro da lei e com gestão dos recursos públicos”, afirmou o prefeito Antonio Carlos Dominiak.

Castramóvel

O Município de Palotina recebeu nessa segunda-feira (16) a unidade de Castramóvel (trailer semirreboque) para castração de animais de pequeno porte. A unidade deverá entrar em funcionamento nos próximos meses. O trailer contém sala pré-operatória, sala cirúrgica e sala pós-operatória. Foram investidos recursos na ordem de R$ 113 mil do Fundo Nacional da Saúde.