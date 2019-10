Panorama regional do dia 17 de outubro de 2019

Expo Assis

Começa nesta quinta-feira (17) a Expo Assis 2019, que marcará os 53 anos de Assis Chateaubriand. Com entrada gratuita todos os dias, grandes shows acontecerão até domingo no Centro de Eventos, onde são esperadas mais de 100 mil pessoas. A abertura oficial está marcada para as 22h e, logo na sequência, tem show com Eduardo Costa. Sexta-feira (18) tem grupo Raça Negra e, sábado (19), César Menotti & Fabiano.

Expo Assis II

Os seis restaurantes do Pavilhão Gastronômico, representados pelas barracas brasileira, alemã, italiana, japonesa, portuguesa e espanhola, atenderão de quinta a sábado e no domingo haverá almoço a partir das 11h. A Exposição Comercial e Industrial contará com 50 expositores internos e 30 externos.

Dia D

Ocorre dia 25 o “Dia D” do Outubro Rosa em Três Barras do Paraná. Serão distribuídos gratuitamente 120 exames preventivos entre mulheres de 25 a 64 anos e haverá agendamento de mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos. A Secretaria de Saúde do Município não realiza esses exames, por isso disponibiliza transporte para a Uopeccan e o Ceonc, em Cascavel. Esses agendamentos estão disponíveis durante todo o ano, com transporte todos os dias. São cinco vagas disponíveis por dia.

Exame preventivo

A Secretaria de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu estará fazendo a coleta de material para realização de exames preventivos neste sábado (19), das 8h às 17h. Todas as mulheres que desejarem ou que precisam fazer o exame podem procurar o Pronto-Atendimento de Saúde. Essa é a oportunidade, inclusive para quem trabalha a semana toda, aproveitar o sábado para se cuidar.

Resolvendo o problema

A Prefeitura de Capanema começa nos próximos dias a perfuração de dois poços artesianos na área rural do Município, através do Instituto Águas Paraná. Os serviços deverão garantir o abastecimento de água na região do KM 54 e também no Marechal Lott, atendendo moradores que não tinham acesso ao sistema de abastecimento de água e outros que tinham problemas com baixa disponibilidade de água em relação ao número de residências atendidas.

Novas vagas

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon entregou ontem (16) a ampliação de duas salas de aulas e a reforma dos banheiros da Escola Municipal Jean Piaget. Com as novas salas, 80 novas vagas estão disponibilizadas para alunos de 4 e 5 anos de idade. “Essa obra foi extremamente importante e necessária para atender a demanda do nosso município”, destacou a secretária de Educação, Marcia Winter da Mota.

ExpoCal

Equipes da Secretaria de Obras de Campina da Lagoa estão trabalhando na recuperação do Parque de Exposições onde será realizada a Expocal 2019. Estão sendo feitas melhorias nos pavilhões, nos estacionamentos e na pavimentação das ruas do parque. A ExpoCal será realizada de 1º a 3 de novembro, com shows dos Garotos de Ouro dia 1º, dia 2 tem Banda Cowboys do Asfalto / Barreto e Campo Grande, e no dia 3, Pedro Paulo e Alex.

Lixo zero

Foz do Iguaçu terá, pela primeira vez, a Semana Lixo Zero, uma ação de boas práticas voltada à conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos, envolvendo a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, os estabelecimentos de ensino e a população em geral. A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atende a Lei Estadual 69, de 2019, que institui a Semana Lixo Zero no calendário oficial do Estado do Paraná.