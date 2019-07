Panorama regional do dia 17 de julho de 2019

Valorização de Recicláveis

Em parceria com a Itaipu Binacional, a Prefeitura de Guaraniaçu está construindo a Unidade de Valorização de Recicláveis, que terá como função principal realizar a triagem e o enfardamento dos resíduos sólidos para posterior comercialização. A obra que terá aproximadamente 500 metros quadrados está sendo edificada no Distrito Bento Gonçalves, com o custo aproximado de R$ 700 mil.

Regularização em Santa Helena

A Prefeitura de Santa Helena assinou uma pactuação com empresa terceirizada da Cohapar que irá possibilitar a regularização fundiária de mais de 30 imóveis sem documentação. A iniciativa irá beneficiar famílias que ainda não possuem escrituras e convivem com a incerteza da titularidade. O próximo passo será comunicar as famílias e solicitar a documentação necessária para os trâmites da regularização.

Oficina de culinária

Cerca de 50 adolescentes de Santa Terezinha de Itaipu estão aprendendo na prática o valor do vínculo familiar e das relações interpessoais. A iniciativa faz parte do contraturno social desenvolvido pelo Cras em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que aborda a cada mês uma temática diferente envolvendo crianças, jovens e idosos. Os encontros acontecem a cada 15 dias.

Cursos gratuitos

A Prefeitura de Terra Roxa, em parceria com o Senai, vai ofertar dois cursos gratuitos à população. O curso Reciclagem terá em seu conteúdo programático: riscos elétricos, prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. Já o Curso na Área de Segurança do Trabalho: Operação de Máquinas Diversas visa aperfeiçoar competências na área de transporte de cargas, com operação de máquinas pesadas. Os interessados devem se inscrever na Escola do Trabalho, apresentando documentos pessoais e comprovante de residência.

Audiência pública

O prefeito Cláudio Quadri, de Capitão Leônidas Marques, está convidando a população para audiência pública nesta quinta-feira (18), às 14h, na sala de reuniões da prefeitura. O encontro vai discutir um novo modelo de tratamento dos resíduos sólidos em um consórcio entre os municípios que integram a região. O Consórcio Intermunicipal está sendo criado para gestão e tratamento de Resíduos Urbano do Oeste do Paraná, com o apoio dos prefeitos da Amop, o objetivo é diminuir gastos com a destinação do resíduos. Veja mais sobre este assunto na matéria ao lado.

Cicloturismo

Um total de 314 pessoas do Paraná, do Paraguai e da Argentina participou em Missal da 15ª etapa do 6º Circuito de Cicloturismo. Os participantes puderam escolher entre dois trajetos, o mais curto com 23 km e o longo com 34 km. O evento ainda contou com o sorteio de mais de 40 brindes, entre eles três bicicletas aro 29. O evento fez parte das comemorações dos 56 anos de fundação de Missal. O Circuito de Cicloturismo deve passar por diversas outras cidades da região até o fim do ano.