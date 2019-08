Panorama regional do dia 17 de agosto de 2019

Festa das Orquídeas e do Peixe

Mais de mil voluntários estão envolvidos nos trabalhos da 21ª edição da Festa que ocorre de 23 a 25 de agosto em Maripá. Fazem parte da programação a exposição e a feira de orquídeas, a feira de aquicultura, indústria, comércio, artesanato e sabores, a praça de alimentação, os seminários, o rodeio do bagre ensaboado, o concurso do peixe assado na grelha, desossado e recheado e o curso de cultivo de orquídeas. A principal atração musical será no sábado, dia 24, com Luan Santana. A entrada é gratuita.

Obras em Santa Tereza

O prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio Marciniak, entrega neste sábado (17) três importantes obras à população: a cobertura da Rua Buenos Aires, que será utilizada pelos alunos da Escola Municipal Helio Balarotti e servirá como espaço cultural; uma unidade de saúde na Vila Operária e um barracão industrial; e a ciclovia às margens da BR-277. Juntas, essas obras somam mais de R$ 1 milhão.

Fermop

A segunda etapa classificatória do 14º Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná será realizada neste sábado (17) no Centro de Eventos de São José das Palmeiras. Buscam uma vaga para a grande final no dia 14 de setembro, em Quatro Pontes, candidatos nas categorias Gospel, Popular, Sertanejo. O Fermop é uma iniciativa da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e da Prefeitura de São José das Palmeiras, com apoio da Itaipu Binacional.

Agosto Azul

A Secretaria de Saúde de Boa Vista da Aparecida realiza na próxima quinta-feira (22) testes de PSA para homens acima dos 49 anos e exames de glicemia para todos os presentes dentro do programa Agosto Azul. Todos devem estar com a carteira de vacinação e os documentos. Para os moradores do interior haverá transporte com saída às 18h30 em frente aos Postos de Saúde de Flor da Serra, São Sebastião e Progresso, retornando ao fim do evento.

Ramal Guarani

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Assis Chateaubriand concluiu mais uma obra no interior do Município. Durante a semana, o prefeito João Pegoraro foi acompanhar o resultado do trabalho feito na estrada rural do Ramal Guarani, que recebeu 5,9 quilômetros de solo brita. “Com o serviço, beneficiamos produtores de grãos e avicultores que têm suas propriedades na região. Nosso compromisso é oferecer boas condições de trafegabilidade aos nossos produtores e, por isso, obras acontecem por todas as regiões do Município”.

Brigadas escolares

A Secretaria de Educação de Tupãssi realizou a última etapa da capacitação para a formação de brigadas escolares destinada aos profissionais da secretaria para atenderem situações de incêndio, acidentes com vítimas e evacuação em casos de sinistro. Todas as escolas da rede municipal passaram por adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros como portas, rampas, corrimão, sinalização e projeto de prevenção de incêndio, garantindo, assim, mais segurança para os alunos e profissionais.