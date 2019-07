Panorama regional do dia 16 de julho de 2019

Festirosa

Mais de 20 apresentações marcaram o 3º Festirosa (Festival de Vozes de Nova Santa Rosa). Na oportunidade, 29 músicas foram apresentadas pelos candidatos que disputaram a premiação de 1º, 2º e 3º lugar. Seguindo o padrão do Fermop, o 3º Festirosa contou com quatro categorias musicais, entre elas: Infantojuvenil, Popular, Sertanejo e Gospel. Os primeiros lugares de cada categoria representarão o Município de Nova Santa Rosa na fase regional do 14º Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná) em Maripá, no dia 27 de julho, e quem se classificar participa da fase final em Quatro Pontes, no dia 14 de setembro.

Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente recebe até esta quarta-feira (17) as inscrições aos interessados em participar do processo eleitoral de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Pato Bragado. Os proponentes devem se inscrever no Setor de Protocolos da prefeitura. São cinco vagas imediatas, sendo que os demais ficarão na lista de suplentes e poderão ser convocados durante os quatro anos de vigência do mandato, que se iniciará em 10 de janeiro de 2020. A campanha eleitoral começa no dia 27 de agosto e os candidatos serão submetidos a um processo de eleição no dia 6 de outubro de 2019.

Empreendedores

O diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, e o diretor de Mercado, Renato Maçaneiro, estiveram em Terra Roxa e se reuniram com líderes para falar da parceria do governo do Paraná com os municípios do Estado para credenciar agentes de crédito e correspondentes. O intuito é ampliar a oferta de crédito aos empreendedores paranaenses e aos municípios, por meio do Sistema Paranaense de Fomento, em conjunto com o BRDE e a Agência Paraná de Desenvolvimento. O prefeito Altair de Pádua se colocou à disposição da Fomento Paraná e destacou positivamente a parceria: “Ter acesso ao crédito é vantajoso para os empresários de nosso município que desejam investir em seu negócio, além de contribuir para o desenvolvimento local, gerando emprego e renda para a população”.

Novos professores

A rede municipal de Santa Helena entra em recesso integral nesta terça-feira e retorna regularmente no dia 31, após o período de formação e a posse dos novos professores concursados. Ao todo, 38 novos professores, incluindo da disciplina de Educação Física, deverão tomar posse no dia 24, além de outros 60 profissionais contratados via PSS (Processo Seleção Simplificada). Na sequência, os empossados e também dos demais professores partem para as formações agendadas para os dias 29 e 30 deste mês.

Educação

Investir em educação é uma das prioridades da administração de Entre Rios do Oeste, que inaugurou oficialmente o Centro de Educação Infantil Padre Emílio com capacidade para atender até 220 alunos. O novo Cmei conta com salas de aula, biblioteca, sala para coordenação pedagógica, direção, sala para estudos dos educadores, sala de amamentação, cozinha moderna e espaçosa, além das outras estruturas obrigatórias para atender a demanda e permitir uma atividade diária em ambientes lúdicos e que resguardem a segurança dos alunos.