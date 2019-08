Panorama regional do dia 16 de agosto de 2019

53 anos de emancipação

Como forma de celebrar os 53 anos de Assis Chateaubriand, quatro obras serão inauguradas na manhã deste sábado (17), entre elas a Unidade Básica de Saúde do Patrimônio Engenheiro Azaury e as Arenas Multiuso construídas nas Praças Guarani, no Jardim Progresso, e no Jardim Panorama. O aniversário da Cidade Morada Amiga é comemorado em 20 de agosto, mas o feriado municipal foi antecipado para segunda-feira (19).

Mercado de trabalho

A Associação dos Estudantes e Universitários de Céu Azul vai promover uma série de oficinas voltadas à capacitação para o mercado de trabalho. A primeira será no dia 21 de agosto. No programa da primeira oficina consta a elaboração de currículo; apresentação pessoal e comportamento durante a entrevista de emprego. Dentro dos objetivos estão o desenvolvimento de atitudes e habilidades interpessoais dos participantes e o encaminhamento para possíveis vagas de trabalho, considerando o histórico de vida e habilidades da pessoa.

Academia atende idosos

Cerca de 120 idosos são atendidos semanalmente na Academia no Centro de Convivência dos Idosos de Missal, que disponibiliza um professor para acompanhar as atividades. As atividades ocorrem duas vezes por semana. As pessoas com mais de 60 anos, que estejam cadastradas na Casa do Idoso, podem participar das atividades, basta agendar com o próprio professor nos dias em que são desenvolvidas as atividades na referida academia.

Sinalização viária

O governo do Estado autorizou a liberação de R$ 240 mil para obras de sinalização viária em Capanema. Os recursos, viabilizados com o Detran-PR, permitirão a instalação de placas de regulamentação, advertência e indicação, além da implantação de sinalização viária horizontal com pinturas em faixas de pedestres, áreas de estacionamento e eixos centrais seccionados e contínuos, contribuindo para a organização do fluxo de pedestre, ciclistas e veículos, reforçando o trabalho de prevenção de acidentes no Município.

Estradas do interior

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida entrega nesta sexta-feira (16) a primeira etapa das obras de calçamento poliédrico no interior. Além de várias frentes de trabalho, as obras beneficiam moradores e turistas, pois visam dar maior segurança de trafegabilidade à beira lago. As obras estão sendo realizadas em parceria com a Itaipu Binacional.

Asfalto

Começaram os trabalhos de reperfilamento para em seguida ser executado o asfalto na estrada que liga o Distrito de Novo Horizonte ao Clube Lira, em Marechal Cândido Rondon. Nessa segunda etapa, o Município vai investir R$ 845 mil, sendo R$ 700 mil de recursos oriundos da economia gerada na Câmara de Vereadores no terceiro quadrimestre de 2018. Na cidade, as máquinas e os operários estão atuando na limpeza no Parque dos Ciprestes e Jardim Paraíso, que também receberão asfaltamento.