Panorama regional do dia 15 de janeiro de 2020

Eco Trilha do Porco

Se praticar atividade física já é algo prazeroso, imagina fazer essa atividade em contato com a natureza, sentindo ar fresco e ainda ter a oportunidade de ligar a “chavinha” de aventureiro que existe em você! Essa é a proposta da 3ª Eco Trilha do Porco, realizada pela Associação Correr Toledo, que ocorrerá no dia 9 de fevereiro no Clube Caça e Pesca de Toledo. São 12 quilômetros em meio à mata, passando por córregos, riachos, lama e mais algumas surpresas que estão sendo preparadas para os participantes com o objetivo de diverti-los. A Associação Correr Toledo realiza também o Cross Duatlon, cuja primeira parte é feita pela trilha, em seguida a competição vai para o pedal, para novamente ser realizada a corrida de asfalto e pastagem. Informações e inscrições: (45) 99805-2667 e 99962-5699 e corrertoledo@hotmail.com.

Acit Estágios

A Acit (Associação Comercial e Empresarial de Toledo), por meio do serviço Acit Estágios, dispõe de oportunidades para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. As vagas abertas neste mês contemplam várias áreas. Os interessados devem ir à sala do Acit Estágios, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h, portando documentos pessoais e comprovante de matrícula atualizado. Informações: (45) 3055-4624 e Whats (45) 98401-2923.

Summer Cultural

O Summer Festival Cultural será no domingo dia 26, das 15h às 19h, em frente à Casa da Cultura e vai fechar a rua mais cultural de Toledo. O festival tem o objetivo de reunir artistas e empresas locais que visam promover a arte, a cultura e a gastronomia do Município. O espaço é aberto para toda a comunidade.

Natal da Sorte

A Campanha Natal da Sorte Acisa termina nesta quinta-feira (15), último dia para o comércio distribuir as raspadinhas e fazer a conversão em prêmios de R$ 500, R$ 200, R$ 100, R$ 50 e R$ 1.000, instantaneamente, aos consumidores no comércio participante da campanha. Ao todo, foram distribuídos R$ 30 mil em prêmios.

Sinalização é reforçada

Com o objetivo de melhorar a segurança da entrada e da saída de estudantes, neste mês uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de Marechal Cândido Rondon realiza a manutenção da pintura viária em frente aos educandários na sede do Município e nos distritos. Os trabalhos estão concentrados na pintura de faixas de pedestres, nas travessias elevadas e nas lombadas, além das vagas especiais de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. Para que os pais e os motoristas do transporte escolar consigam desembarcar as crianças em frente às escolas, também estão sendo repintados os espaços destinados ao embarque e desembarque de alunos. Também estão sendo instaladas placas indicativas de área escolar e velocidade máxima permitida.