Panorama regional do dia 14 de agosto de 2019

Formosa do Oeste

A Escola Nilza de Oliveira Pipino de Formosa do Oeste realiza nesta quarta-feira (14) a 10ª Feira do Empreendedor Mirim do Programa Cooperjovem. Os alunos vão vender pães, bolos, bolachas, conservas, frango caipira, carne de porco, peixes, doces, artesanatos, frutas, legumes e verduras. Direcionado aos alunos do 4º ano das escolas municipais, o foco do programa Cooper Jovem é conscientizar os participantes sobre a importância do cooperativismo.

Conselho Tutelar

Treze candidaturas foram deferidas para concorrer às cinco vagas disponíveis no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pato Bragado. A campanha começa no dia 27 de agosto e os candidatos serão submetidos a um processo de eleição no dia 6 de outubro. Os cinco candidatos com o maior número de votos serão eleitos para um mandato de quatro anos, a partir de 10 de janeiro de 2020. Os demais ficarão na lista de suplentes e poderão ser convocados durante os quatro anos de vigência do mandato.

Empretec em Santa Helena

A Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena) realiza até sábado (17) o seminário do Empretec com 23 participantes. Serão dias de muito treinamento com dedicação exclusiva, fundamentando a prática em dez características comportamentais que são: busca de oportunidade e iniciativa; persistência; riscos calculados; qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; e, independência e autoconfiança.

ITR em Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida já está recebendo a declaração do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Quem for declarar deve incluir o número do recibo no formulário. A Receita Federal adota o registro como forma adicional do contribuinte prestar as informações ambientais para a exclusão de áreas não tributáveis. O prazo para a entrega é 30 de setembro e quem não fizer pode ter o CPF bloqueado, além da negativa do imóvel na Receita Federal.

Auxílio transporte

Até o próximo dia 30 os alunos de Quatro Pontes que frequentam cursos de graduação ou de tecnologia em outras cidades podem protocolar o pedido para receber o auxílio-transporte universitário e técnico, benefício disponibilizado pela Secretaria de Educação. Os interessados devem preencher o requerimento na prefeitura. É importante anexar documento que comprove o estudo e o endereço. O pagamento será realizado no mês de setembro.

Ônibus lilás

O Agosto Lilás, campanha que promove ações de combate à violência contra a mulher, em Guaíra recebe nos dias 20 e 21 de agosto o Ônibus Lilás, uma unidade móvel de atendimento itinerante à mulher em situação de violência, que marca ainda os 13 anos de existência da Lei Maria da Penha. O veículo é preparado com espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso, garantindo a privacidade das mulheres, além de possuir espaço para palestras de sensibilização e informação sobre a violência e os direitos das mulheres. Também será realizada a Semana da Paz, com audiências sobre o tema.