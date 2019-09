Panorama regional do dia 13 de setembro de 2019

Equipamento completo

Nos próximos dias agricultores de Capanema poderão contar com dois conjuntos de fenação que vão melhorar a qualidade da alimentação dos animais e os resultados na produção. Serão beneficiados agricultores das linhas São Francisco, Cambuí, Santo Antônio do Siemens e parte do Cristo Rei. A Secretaria de Agricultura está organizando, com as associações, todos os detalhes para utilização dos equipamentos.

Palotina I

Comitiva de palotinenses esteve reunida com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, para cobrar a continuidade das obras do contorno viário de Palotina, paralisadas desde o fim do ano. O secretário assegurou que as obras terão sequencia tão logo o governo conclua o processo de indenização aos proprietários de terras por onde a rodovia do contorno passará.

Palotina II

Na Secretaria de Segurança, a cobrança foi para a criação da Companhia da Polícia Militar em Palotina, pleito antigo que já tem o aval do governo e a disposição da comunidade em formalizar parceria para ajudar na construção da sede. Os líderes argumentaram que a instalação da companhia é necessária para melhorar a segurança no Município e no entorno.

Céu Azul comemora

A Prefeitura de Céu Azul confirmou a realização do Desfile Cívico alusivo às comemorações dos 53 anos de emancipação do Município no próximo dia 6 de outubro. Além das escolas municipais e estaduais e entidades que tradicionalmente participam dos desfiles, empresas estão sendo convidadas a participar do evento. Linhas especiais de ônibus vão transportar os alunos até o local do desfile. Ao todo, mais de 40 entidades devem participar.

Biometria em Cafelândia

A partir de segunda-feira (16) uma equipe do Cartório Eleitoral de Corbélia estará em Cafelândia para fazer o cadastro biométrico. “O objetivo é terminar os cadastros biométricos e deixar toda a população apta às novas regras eleitorais”, destacou o prefeito Estanislau Franus. A partir de segunda-feira (16), a população poderá comparecer no Salão Comunitário do Bairro Guilhermina Tenfen para cadastrar a biometria.

Reforma no parque

O Departamento de Obras e Serviços da Prefeitura de Campina da Lagoa está trabalhando acelerado na reforma do Parque de Exposições, onde será realizada a Expocal que ocorrerá nos dias 1º, 2 e 3 de novembro. “Estamos trabalhando diariamente na reforma do Parque de Exposições para receber a nossa população durante a festa, que terá entrada grátis todos os dias”, comentou o prefeito Milton Luiz Alves.

Arborização

O Departamento de Meio Ambiente de Missal realizou a arborização do perímetro urbano de Vista Alegre com o plantio de 50 mudas de árvores. A atividade envolveu alunos da Escola Aurélio Piloto, promovendo, além da ação ambiental, o estímulo à Educação Ambiental. Foram plantadas mudas de Oiti e Brinco de Índio. Durante o mês de setembro, em que se comemora o Dia da Árvore, várias ações nesse sentido serão realizadas em todo o Município.