Panorama regional do dia 13 de novembro de 2019

Aplicativo 156

A população de Foz do Iguaçu agora tem à disposição a central de requisição de serviços 156 Foz, com o objetivo de facilitar o acesso à prestação dos serviços executados ou fiscalizados pelo Foztrans. “Essa nova ferramenta permite a realização de reclamações, sugestões e até mesmo elogios de forma imediata, viabilizando maior eficiência na resposta ao cidadão”, explica o assessor jurídico Jean Mauro Mezomo de Souza. O projeto iniciado no Foztrans servirá como base para analisar a viabilidade da implantação nos demais serviços da prefeitura.

Remédio em Casa

Com o programa “Remédio em Casa”, a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon quer realizar a entrega domiciliar de medicamentos a pacientes pré-selecionados, com doenças crônicas, e de grupos prioritários, propiciando a continuidade da atenção em saúde, por meio do acesso a medicamentos de uso contínuo. Num primeiro momento, o programa será implantado no Bairro São Lucas, onde cerca de 300 pacientes serão beneficiados. A ação, que em breve estará funcionando em todas as unidades de saúde, beneficiará mais de 3 mil pessoas.

Multa pesada

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu publicou decreto notificando os proprietários de terrenos baldios urbanos, edificados ou não, para mantê-los limpos, roçados, drenados e respondendo pela sua utilização como depósito de lixo, sob pena de aplicação de multa equivalente a 25% do valor do IPTU de 2020. A população pode ajudar a fiscalizar e a denunciar situações de descaso, mantendo, assim, uma cidade limpa, e principalmente evitando a proliferação do mosquito da dengue e de escorpião.

Convênio

O prefeito Carlos Antônio Reis, de Anahy, assinou convênio no valor de R$ 194 mil com a Secretaria de Agricultura do Estado para a conclusão do calçamento na estrada que liga os municípios de Anahy e Iguatu. Assim que os valores forem liberados será aberta uma licitação para definir a empresa responsável pelas obras que devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2020.

Educação em saúde

A equipe de endemias da Secretaria de Saúde de Vera Cruz do Oeste está realizando diversas atividades de conscientização e informação contra a dengue para alunos das escolas municipais. A ação “Educação em Saúde” foi iniciada na Escola José do Couto Pinna e deve ser levada a toda a rede municipal de ensino. Entre as atividades estão palestras, musicalização e a presença do personagem mosquito da dengue.

Cavalgada da Proclamação

Será nesta quinta-feira, em Três Barras do Paraná, a 31ª Cavalgada da Proclamação. A saída será às 7h do CTG Presilha dos Pagos, com destino ao Parque Verde, onde será realizada a tradicional carreirada. No local haverá almoço. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (45) 99143-5457.

Horta comunitária

Alunos do Cmei Irmã Dulce de Lindoeste estiveram ontem (12) visitando o projeto da horta comunitária implantada em parceria com a Secretaria de Agricultura. Durante a visita eles tiveram aulas sobre o cultivo das plantas e a importância de uma alimentação saudável. A produção da horta é destinada para as escolas municipais e o Hospital Municipal, que recebem periodicamente alimentos de qualidade.