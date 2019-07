Panorama regional do dia 13 de julho de 2019

Longe das drogas

O Proerd comemorou dez anos de atuação em Cafelândia. A formatura das crianças foi uma verdadeira festa e contou com a participação de aproximadamente 1.200 pessoas. “Esse programa é maravilhoso. Tantas crianças felizes e saudáveis. A nossa educação é valorizada dessa forma, com incentivos aos programas e aos projetos de qualidade, que formam cidadãos de bem”, destacou o prefeito Estanislau Franus.

Mutirão contra dengue

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida vai realizar nos dias 16 e 17 de julho uma grande campanha de combate ao mosquito da dengue com um mutirão de limpeza na cidade. Além do mutirão de limpeza, o combate à dengue prossegue em toda a cidade, por meio da qual já foram inspecionados mais de 4.164 imóveis. Até o encerramento da operação, previsto para o fim de agosto, a meta é inspecionar 100% dos imóveis e eliminar os criadouros.

Modernizando a frota

Três veículos foram adquiridos para adequar e modernizar a frota do Município de Ouro Verde do Oeste. São dois caminhões e um ônibus escolar que passam agora a fazer parte da frota municipal trazendo melhorias e garantia de bons atendimentos ao setor em que forem destinados. Em breve os veículos serão destinados às secretarias responsáveis e poderão iniciar os trabalhos.

Rolo compactador

A Prefeitura de Capitão Leônidas Marques está ampliando os investimentos no Parque de Máquinas, buscando a estruturação da patrulha mecanizada e melhores possibilidades de atuação na conservação dos mais de 400 km de estradas no Município. Na última quarta-feira (10), foi entregue ao Distrito de Alto Alegre do Iguaçu um rolo compactador seminovo, adquirido com recursos vindos da venda através de leilão dos maquinários e veículos antigos pertencentes ao Município.

Distribuição de mudas

Cerca de 200 mudas, entre frutíferas e nativas, serão distribuídas gratuitamente à população pela Prefeitura de Quatro Pontes. A entrega será feita para as pessoas que queiram plantar em propriedades rurais (nativas) ou lotes urbanos (frutíferas). As mudas foram repassadas pela Itaipu Binacional e têm de ser retiradas no Departamento de Meio Ambiente. Reservas podem ser feitas pelo telefone (45) 3279-8145.

Interditada

O trânsito de veículos está interrompido na estrada que liga a imagem de Nossa Senhora Aparecida a Lageado do Cedro, em Itaipulândia. A empresa encarregada pela pavimentação asfáltica, no trecho entre a RM 25 à PR 497, começou a fazer os serviços, que têm prazo de 90 dias para que sejam concluídos. No primeiro momento está sendo feita toda a remoção da estrutura existente para que posteriormente seja feita nova base, até chegar à conclusão da obra, prevista para outubro.

Expo Rondon

A Expo Rondon 2019 promete ser novamente um sucesso e na gastronomia não será diferente. A festa ocorre de 25 a 28 de julho. O carro-chefe do evento é o tradicional boi no rolete, que chega neste ano na sua quadragésima edição. A riqueza gastronômica do Município é ofertada desde a praça de alimentação, com fast food, lanches e porções, até o tradicional boi no rolete que será servido no domingo dia 28.