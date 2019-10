Panorama regional do dia 12 de outubro de 2019

Arremesso de celular

A Secretaria da Juventude de Toledo realiza neste domingo (13), às 9h, no Parque do Povo, o 1º Torneio de Arremesso de Celulares. Os aparelhos arremessados serão destinados corretamente após o evento, que, além de proporcionar lazer para todas as idades, irá também colaborar na destinação correta do material eletrônico. Os aparelhos lançados mais longe renderão prêmios. No domingo, além dos celulares, poderão ser descartados CPU de computador, DVDs, televisores, videogames e outros tipo de eletroeletrônicos.

Baixo Iguaçu I

Comissão da Prefeitura de Capanema, liderada pelo prefeito Américo Bellé, reuniu-se com membros do IAP durante a semana para debater as oportunidades de utilização da região alagada pela UHE Baixo Iguaçu. Com Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial sendo finalizado, estarão definidos os locais para lazer, acesso de embarcações, entre outros.

Baixo Iguaçu II

A previsão é de que já no começo do ano que vem o Pacuera esteja finalizado e os projetos possam ser iniciados. A prefeitura, através do Departamento de Turismo, já está trabalhando projetos como condomínios, prainha, entre outros, porém, está aguardando todas as autorizações para que só depois apresente os projetos.

Castração

O acesso ao link para registro de animais para a castração gratuita que será realizada na Unidade Veterinária de Guaíra já está em pleno funcionamento. Basta acessar o site município (guaira.pr.gov.br), ler todas as regras, dar ciente e preencher as informações solicitadas no cadastro. As informações serão analisadas e, se estiver tudo dentro dos critérios exigidos, o proprietário do animal será avisado para apresentar as documentações exigidas numa consulta previa que determinará a data do procedimento cirúrgico do animal.

Asfalto

Já foi entregue à população de Catanduvas o reperfilamento asfáltico da Rua Antônio Alves Vaz (Rua 7) e está em andamento a pavimentação asfáltica na Rua Eurides Rodrigues de Lima (Rua 6). A Secretaria de Obras do Município adiantou que em breve mais ruas receberão as obras de reperfilamento asfáltico.

Elas merecem

As crianças internadas no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, serão presenteadas com momentos especiais neste Dia das Crianças. Além das brincadeiras e da distribuição de brinquedos, a comemoração contará com a presença de visitantes ilustres: os cães terapeutas. O projeto Missão Canina foi desenvolvido com o apoio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dentro do que determina a lei que permite a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais.

Nova base do Samu

O prefeito de Cafelândia, Estanislau Franus, entrega oficialmente na segunda-feira (14) a nova base do Samu no Município. “Sabemos da importância para o Município e agradeço a parceria com a Câmara de Vereadores e o Consamu, que viu a necessidade de termos uma estrutura que vai oferecer um serviço de qualidade e agilidade a nossa população”, destacou. A partir de semana que vem o serviço de atendimento móvel de urgência já estará atuando pelo 192.