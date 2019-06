Panorama regional do dia 12 de junho de 2019

Turismo em Medianeira

A Divisão de Turismo de Medianeira realiza durante o ano o projeto City & Sitio Tour Conhecendo Medianeira. A ação consiste em levar alunos do 4º ano das redes pública e privada para conhecer o turismo como atividade econômica e promover a valorização do patrimônio cultural, ambiental e social. Os alunos participantes recebem um kit tour com: boné, mochila e garrafinha para água. Este ano em especial foram adquiridos 750 kits que serão distribuídos aos alunos que participarem do projeto.

Gravidez na adolescência

Guaíra tem o registro de aproximadamente 200 gestantes, 20% delas adolescentes, e por isso equipes da Secretária de Saúde estão fazendo palestras nas escolas sobre “Prevenção de Gravidez na Adolescência”. “Nossos adolescentes, mesmo nesses tempos de informação mais acessível, são vítimas da desinformação e pretendemos minimizar esses índices. Isso é necessário, pois gerar uma vida tem que ser no tempo certo, tanto para um pai como para uma mãe”, enfatiza a enfermeira Franciele Giacomin.

Café Colonial

Os preparativos para o 27º Café Colonial de Missal continuam acelerados. A equipe de voluntários está trabalhando no preparo dos mais de 60 pratos, doces e salgados, que serão servidos no dia 15 de junho no Centro de Eventos. A expectativa é de receber mais de 1.500 pessoas. O Café Colonial é organizado pelo Provopar, que destina o lucro para a compra de cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas, entre outros itens para atender as pessoas que necessitam.

Conselho Tutelar

Termina na próxima sexta-feira (14) o prazo de inscrições para a escolha de membros do Conselho Tutelar, gestão 2020/2023, em Quatro Pontes. Dia 6 de outubro tem a eleição dos cinco membros titulares e cinco suplentes. Ao final do processo serão divulgados os nomes de titulares e suplentes escolhidos. A posse será no dia 10 de janeiro de 2020. A inscrição deve ser feita pessoalmente no setor de protocolos da prefeitura.

Política para o esporte

A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon recebeu projeto de lei do Executivo que visa instituir a Política Municipal de Esporte e Lazer. O objetivo é incentivar o setor nas diversas modalidades, através de ações públicas ou convênios com entidades governamentais e privadas. “O projeto visa estabelecer ações iniciais na área, que poderão ser ampliadas, na busca da implantação de um sistema municipal de esporte e lazer”, enfatiza o prefeito Marcio Rauber.

Rolimã em Toledo

Os famosos “Carrinhos de Rolimã”, que motivam gerações há anos, devem agitar o Parque do Povo no mês de julho. Além de lazer, adrenalina e diversão, o encontro promete oferecer aos jovens um momento de união com os pais. A brincadeira deve ser realizada no domingo dia 21 de julho, com início às 9h. A pista ficará montada durante todo o dia para brincadeiras. As inscrições serão feitas no local. O evento é uma promoção da Secretaria da Juventude.