Panorama regional do dia 12 de dezembro de 2019

Documento para crianças

O Programa Criança e Adolescentes Protegidos, da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, garantiu carteira de identidade para 306 crianças da rede municipal de ensino, fechando em 100% a demanda da rede municipal. “O compromisso é oferecer às nossas crianças o direito de possuírem o documento de identificação, que representa segurança, principalmente em uma área de fronteira, onde vivemos”, disse o prefeito Claudio Eberhardt.

Universidade continua

A Prefeitura de Guaraniaçu renovou o convênio para a continuidade dos serviços da Universidade Brasil (UAB). “Consideramos muito importante a atuação do Polo da UAB em Guaraniaçu por disponibilizar a condição de capacitação e qualificação, oportunizando formação para aqueles que buscam a graduação como forma de melhorar suas condições profissionais”, avaliou o prefeito Osmário Portela.

Turno único

A Prefeitura de São Miguel do Iguaçu vai funcionar em turno único até o dia 31 de janeiro de 2020. Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, sendo: Samu; Complexo Hospitalar Municipal, Pronto-Atendimento, Hospital e Maternidade; Clínica de Especialidades; Farmácia Básica; Unidades Básicas de Saúde Nota do Produtor Rural; Escolas Municipais e Cmeis; limpeza pública; Guardas Municipais e Patrimoniais; Conselho Tutelar e Casa Lar.

Arborizando a cidade

A Prefeitura de Corbélia deu início ao projeto Cidade Verde com o plantio de árvores em toda a cidade. Até agora, 108 residências foram cadastradas e selecionadas para receber as árvores conforme o planejamento. O plantio, que já começou, se estenderá até o mês de janeiro e novas inscrições serão abertas durante o ano de 2020.

Empregos à vista

Audiência pública realizada em Missal aprovou por unanimidade a concessão de incentivos para a instalação de um frigorífico de peixes. A empresa deve gerar de início cerca de 30 empregos diretos e 30 indiretos. “Possuímos programas que auxiliam avicultores, suinocultores, a bovinocultura leiteira e agora entendemos que investir na piscicultura e na instalação de um frigorífico vai gerar empregos para a população”, disse o prefeito Eduardo Staudt.

Equipamentos agrícolas

Os moradores da Linha Marrecos, em Marechal Cândido Rondon, receberam da prefeitura um distribuidor de adubo orgânico líquido que irá beneficiar dezenas de produtores da comunidade. Na próxima sexta-feira (13) a comunidade da Linha Boa Vista recebe um distribuidor de esterco seco e, na Linha Ajuricaba, será entregue um distribuidor de esterco líquido. Na semana que vem outras comunidades também receberão equipamentos.

Mais máquinas

A Prefeitura de Tupãssi incorporou ao patrimônio uma nova retroescavadeira que vai melhorar os serviços da Secretaria de Obras. Os servidores já receberam treinamento e estão aptos a operar a nova máquina. “Esse equipamento vai melhorar o atendimento à população. Com a estruturação do pátio de máquinas, melhoramos significativamente o atendimento aos produtores que são responsáveis pela grande indústria do Município que é o agronegócio”, afirmou o prefeito Ito Caeiro.