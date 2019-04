Panorama regional do dia 12 de abril de 2019

Precatório cancela festa

A Prefeitura de Iracema do Oeste cancelou a tradicional Festa do Município deste ano. O cancelamento foi confirmado pela secretária de Administração, Solange Tavares. Segundo ela, o pagamento de um precatório de 1997, que era de cerca de R$ 17 mil e aumentou para R$ 270 mil, à vista, secou o caixa.

Não foi o único

Segundo a secretária, nos últimos meses foram pagos mais de R$ 400 mil em precatórios de gestões passadas. “Isso afetou as contas da prefeitura, por isso vamos primeiro honrar os compromissos com fornecedores, funcionários e continuar as obras que estão em andamento. Ano que vem, com as contas equilibradas, faremos uma grande festa para a população”, disse.

Mais dinheiro

O prefeito de Jesuítas e presidente de Amop, Junior Weiller, comemorou as boas notícias dadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante a Marcha a Brasília, quando garantiu a ampliação de 1 ponto percentual no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. “Ainda é pouco, mas já estamos indo em uma boa direção”, disse Weiller. “Tenho a convicção de que teremos muitas conquistas ao longo deste ano”, afirmou Junior Weiller, presidente da Amop.

Feira mudou

A Feira do Produtor Rural de Santa Izabel do Oeste, que é realizada todos os sábados na Praça das Palmeiras, será realizada agora na Rua Coberta. A mudança de local proporcionará abrigo do tempo e mais conforto para os produtores e a população em geral. Para receber a população, haverá uma mesa exposta com diversas delícias, para que as famílias izabelenses conheçam o novo local e saboreiem um delicioso café colonial. A feira fica aberta das 7h30 às 11h30.

Agradecendo a safra

O Santuário Nossa Senhora da Salette de Braganey está se preparando para a 16ª Festa da Colheita, que será realizada no dia 5 de maio, no pavilhão de festas da Igreja. As comemorações se iniciam às 8h30 do domingo com a bênção dos veículos. As 10h tem a Santa Missa com consagração das crianças a Nossa Senhora da Salette, coroação da Santa e ao meio-dia o tradicional almoço. A expectativa é de que moradores de toda a região participem.

Caminho Terra do Sol

Serão 110 quilômetros de caminhada entre Cascavel e Boa Vista da Aparecida, de 2 a 5 de maio, perfazendo um total de 110 quilômetros de caminhada por trilhas, morros, atravessando rios, contemplando a natureza e dormindo em pontos de apoio. O objetivo é estar próximo da natureza, ter momentos de reflexão e superação. A promoção é da Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste) com apoio da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida.