Panorama regional do dia 11 de outubro de 2019

Melhorias nos bairros

Estão em ritmo acelerado as obras no Parque dos Ciprestes e Jardim Paraíso, em Marechal Cândido Rondon, que irão receber pavimentação. Os bairros estão recebendo pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares. O investimento será de R$ 1,53 milhão e os trabalhos agora estão concentrados na construção de meio-fio e na base para o asfalto. A obra era bastante aguardada pela população.

Melhor Idade em Movimento

A Secretaria de Educação de Serranópolis do Iguaçu concluiu o primeiro projeto Melhor Idade em Movimento, uma atividade experimental voltada à melhor idade. O objetivo é, no futuro, expandir para todas as idades e levar também para as comunidades do interior. A expectativa é de que o número de grupos aumente consideravelmente no ano que vem.

Ações contra o câncer

A Secretaria de Saúde de Boa Vista da Aparecida realizará no domingo (13) a segunda ação do Outubro Rosa, mês de prevenção contra o câncer, durante o 11º Caminho Terra do Sol. Este ano as camisetas do trajeto local têm como tema o Outubro Rosa Mais Rosa. A terceira ação será o Dia “D”, programado para o próximo dia 16 com o tema “Fazer a diferença e contribuir para a conscientização”, com uma recepção especial as mulheres em todas as UBS do Município.

Convênio para Anahy

O prefeito de Anahy, Carlos Antônio Reis, assinou nesta semana dois convênios na capital do Estado. Um no valor de R$ 18 mil para prestação de benefícios eventuais e outro de R$ 100 mil para aquisição de móveis e equipamentos para o Creas que está sendo construindo pelo governo do Estado. O prefeito cobra a retomada da obra, que foi paralisada com a mudança de governo.

Finados

O dia 28 de outubro é a data-limite para que os moradores de Santa Terezinha de Itaipu façam os serviços de edificação, reforma restauração e pintura de túmulos no cemitério municipal. A limpeza das capelas será permitida até o dia 31. No Dia de Finados haverá duas missas: uma às 7h e outras às 9h na capela. Caso chova, as missas serão celebradas na Igreja Matriz. Este ano o horário foi estendido com a finalidade de atender as pessoas que trabalham e contam com horário disponível após o expediente comercial.

Tráfego interrompido

A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santa Helena, vai interromper o tráfego de veículos na PR-497 na altura do Portão do Ocoy até Lajeado do Cedro a partir das 18h desta sexta-feira para a passagem dos romeiros que irão a pé até a imagem da Santa em Itaipulândia. Para garantir a segurança dos romeiros que saem das cidades a pé ou de bicicletas, as Polícias Rodoviária Estadual e Militar farão o acompanhamento durante o trajeto. É importante atenção redobrada dos condutores.

Crianças no esporte

A sexta edição dos Jogos Infantis de Maripá reuniu durante a semana 574 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O evento foi em comemoração ao Dia das Crianças, que será celebrado neste sábado (12). Os jogos contaram com brincadeiras que promovem a interação e estimulam a criatividade. Entre elas, circuito de desafios, cama elástica, tobogã inflável, pintura facial, teia de aranha, escalada, gincanas entre equipes e tirolesa.