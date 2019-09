Panorama regional do dia 10 de setembro de 2019

Free shop em Guaíra

A Prefeitura de Guaíra agendou para esta terça-feira (10) audiência pública para definir diretrizes, ainda pendentes, para o melhor funcionamento dos free shops nas cidades-gêmeas de fronteira terrestre. “A audiência irá definir importantes pautas, que infelizmente atrasam o desenvolvimento das cidades contempladas com esse grande avanço comercial”, destaca o prefeito Heraldo Trento.

Novos equipamentos

A Prefeitura de Pato Bragado, em parceria com a Itaipu Binacional, repassou às Associações de Moradores e Amigos das Linhas São Francisco, XV de Novembro, KM 5 e KM 13, distribuidores de calcário e adubo orgânico sólido e de adubo orgânico líquido. Cada associação foi contemplada com os dois equipamentos. “Esse é mais um passo em direção ao fortalecimento da produção rural, em especial da agricultura familiar”, disse o prefeito Leomar Rhoden.

Facilidade de mão de obra

A Prefeitura de Santa Helena, em parceria com Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, lança nesta terça-feira (10), na Câmara de Vereadores, aplicativo para Android e IOS chamado de Paraná Serviços, que atua como intermediador de mão de obra. O sistema consiste em um cadastro de profissionais de várias áreas e permite que a população busque os serviços pelo celular, com a possibilidade de filtrar por valores, localidades, datas e horários. Quem necessitar de auxílio ou informações pode procurar a Agência do Trabalhador de Santa Helena.

Pesquisa populacional

Começou ontem (9), em Foz do Iguaçu, o “Cadastre Já”. Mais de 50 agentes comunitários de saúde já estão a campo para aplicar a pesquisa censitária com a população. O estudo é uma das estratégias para conhecer melhor a realidade e levantar os indicadores reais de uma das mais importantes cidades de fronteira do País. A pesquisa terá duração de três meses e será executada de segunda a sábado, das 8h às 14h. Quatro equipes vão percorrer os Distritos Norte, Nordeste, Leste e Sul. A meta é atingir 100% da população de Foz do Iguaçu.

Operação Paraná

O 34º Batalhão do Exército de Foz do Iguaçu realiza treinamento em Itaipulândia, nesta terça-feira (10), com cerca de 200 homens. “Queremos avisar para que as pessoas da comunidade não se assustem com a movimentação. As atividades visam a uma operação maior que estará acontecendo em parceria com o exército paraguaio, dentro da Operação Paraná, que ocorrerá no fim de setembro e no início de outubro”, salientou Capitão Valdecir Oliveira.

Festival de Dança

A Cia Municipal de Dança de Missal ficou com o terceiro lugar na categoria folclore no 30º Festival de Dança de Cascavel, que aconteceu no último domingo (8). “Sem palavras… parabéns aos meus queridos alunos por mais esse prêmio. Mas o maior de todos é poder proporcionar esse crescimento na área da dança. E ver o profissionalismo de ser o 1° Festival de Dança e já serem premiados”, disse a professora Mariângela Reiter Grandi, em agradecimento e reconhecimento aos integrantes.