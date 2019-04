Panorama regional do dia 10 de abril de 2019

Novo hospital

O prefeito de Capitão Leônidas Marques, Cláudio Quadri, reuniu a equipe técnica da saúde para verificar detalhes do projeto do novo Hospital Municipal. As informações da equipe e detalhes da nova área hospitalar são documentos exigidos pela Vigilância Sanitária para a liberação da construção. Para o prefeito, o cumprimento correto das exigências colabora para a liberação rápida da nova edificação. “É apenas uma questão de tempo. Estamos trabalhando muito para que em breve a construção se torne realidade”.

Recursos garantidos

O dinheiro para o novo hospital de Capitão Leônidas Marques já está liberado. Os recursos no valor de R$ 6,6 milhões foram obtidos com o Ministério da Saúde por meio do ex-deputado Alfredo Kaefer e já estão depositados em uma conta específica na Caixa Econômica. A obra representa a realização de um antigo sonho da população. A contrapartida da prefeitura para a consolidação do projeto é de R$ 1,6 milhão, e serão viabilizados pela Geração Céu Azul, concessionária da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu.

Epidemia de dengue

De agosto de 2018 a abril de 2019, as notificações de suspeita de dengue em Itaipulândia já somam 37. Desses são três casos importados, um autóctone e duas suspeitas aguardando resultado dos exames. Quanto ao risco de epidemia, a situação é preocupante conforme mostra o LirAa. Janeiro de 2019 o índice foi de 5,6 (alto risco) e março de 2019 2,6 (médio risco). Só é considerado de baixo risco quando o índice for menor que 0,9.

Conselho Tutelar

As inscrições para a participação no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Marechal Cândido Rondon abrem na próxima segunda-feira (15). Os interessados passarão por quatro etapas: inscrições, sujeitas a homologação; prova objetiva, de caráter eliminatório; avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e eleição, de caráter classificatório. A eleição será realizada no dia 6 de outubro.

Empregos

Visando à geração de novos empregos, o prefeito de Campo Bonito, Antonio Carlos Dominiak, firmou parceria com empresa de Laranjeiras do Sul na atividade de resinagem de Pinus Elliottii. O Município cedeu um barracão na área industrial com prazo de cinco anos e, nesse período, a empresa terá que oferecer no mínimo cinco empregos no primeiro ano, passando para oito no biênio, subindo gradativamente um empregado por ano.

Auxílio no transporte

A Secretaria de Educação de Quatro Pontes comunica que os estudantes que frequentam cursos de graduação ou de tecnologia em outros municípios e realizaram o protocolo online para requerimento do auxílio transporte universitário e técnico devem apresentar o comprovante de endereço, de matrícula e o requerimento preenchido na prefeitura. Sem esses documentos não é possível dar sequência ao processo.

Ubiratã

O prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, assinou a ordem de serviço autorizando o início dos trabalhos de execução de recape asfáltico e sinalização nas ruas do Bairro Conjunto JK, em Ubiratã. O prazo para execução da obra é de 90 dias. Os recursos do Ministério das Cidades para essa importante obra é de emenda parlamentar do ex-deputado federal Alfredo Kaefer.