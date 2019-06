Panorama regional do dia 06 de junho de 2019

Energia solar = Economia

Está pronto o projeto do novo Pátio de Máquinas de Assis Chateaubriand, voltado à sustentabilidade e à economia. O local terá uma usina de energia solar com capacidade para produzir eletricidade suficiente para abastecer o Paço Municipal, a Secretaria de Assistência Social, a Casa da Cultura, o Centro de Saúde da Família e o próprio Pátio de Máquinas. A usina resultará numa economia estimada em R$ 150 mil ao ano para os cofres municipais.

Aprendendo novas técnicas

Médicos e enfermeiros de várias cidades da região oeste estiveram em Foz para o 1º Workshop Avançado de Vida. O treinamento, que contou com a presença de 30 profissionais que integram a 9ª Regional da Saúde, teve aulas teóricas e práticas. Foram utilizados bonecos e aparatos para simular situações de risco e aprimorar as técnicas de atendimento. O foco principal do workshop foi preparar os profissionais para atender casos de parada cardíaca.

Obras esperadas

A administração de Jesuítas entrega nesta quinta-feira (6) a autorização para o início das obras de recapeamento asfáltico da estrada que liga Jesuítas ao Trevo do Carajá. “É mais uma vitória do povo de Jesuítas. Obra necessária e fundamental que vai melhorar as condições de tráfego e, principalmente, a segurança de tantos que usam essa rodovia diariamente”, afirma o prefeito Junior Weiller.

Envelhecendo no século XXI

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Medianeira e a Secretaria de Assistência Social realizam amanhã (7) a 5ª Conferência Municipal dos Direitos do Idoso, que tem como tema “Os Desafios de envelhecer no século XXI e o papel das Políticas Públicas”. Durante o dia haverá palestras, debates, aprovação e plenária das propostas apresentadas, eleição e referendo dos conselheiros e dos delegados e o encerramento com coffee break às 17h30.

Conselheiros rurais

O novo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Nova Prata do Iguaçu empossou os novos conselheiros para mandato de dois anos. Formado por 40 líderes rurais, o conselho tem função deliberativa, assegurando participações em discussão, elaboração e implantação de projetos voltados à área agrícola e à pecuária. O conselho se reúne uma vez por mês na prefeitura e elegerá no próximo encontro o novo presidente.

Jovens agradecem

A Prefeitura de Pato Bragado fez entrega oficial da Área de Convivência e Lazer. A estrutura, feita em parceria com a Itaipu, é composta de pista de skate, bancos, arquibancadas, calçamento em concreto, iluminação de LED, bebedouros e depósito de materiais esportivos. A área era uma reivindicação da comunidade dos bairros que, além de criar uma identidade para o local, configura-se em um importante local de incentivo ao desenvolvimento de atividades esportivas, de saúde e bem-estar.

Cicloturismo

Santa Tereza do Oeste vai sediar uma etapa do Circuito Regional de Cicloturismo, que contará com dois trajetos, o maior de 40 km e o menor de 25,8 km, e serão percorridos em estradas de chão, pedra irregular e asfalto. O grau de dificuldade do trajeto maior é considerado moderado e do trajeto menor, leve. O evento é a 14ª etapa do calendário do Cicloturismo e será realizado no domingo dia 16 de junho. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo.