Panorama regional do dia 05 de Setembro de 2019

Prêmio

O programa “Nem tudo é lixo: separe, recicle, coopere”, de Santa Terezinha de Itaipu, será premiado com o Selo Sesi ODS 2019, nesta quinta-feira (5), em Curitiba. O prêmio oferecido pelo Sistema Fiep tem como objetivo reconhecer os melhores projetos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Na categoria poder público, as prefeituras de Santa Terezinha de Itaipu, Toledo e Matelândia foram as únicas da região oeste que ficaram entre as finalistas e conquistaram o prêmio.

Ampliando o horário

A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu anunciou a ampliação no atendimento de mais seis unidades básicas de saúde. Com a medida, que entrou em vigor na ultima segunda-feira (2), as unidades do Jardim São Paulo II, Vila C Nova e Velha, Padre Monti (Porto Meira), Porto Belo e Morumbi III passam a funcionar até as 20h.

Só com autorização

A Secretaria de Fazenda de Guaíra informa que os estabelecimentos comerciais que pretendem abrir para expediente nos próximos feriados, 7 de setembro, 12 de outubro, 2, 14 e 15 de novembro e 24 de dezembro, devem se atentar em retirar a autorização de funcionamento na Diretoria de Fiscalização. O exercício de atividade sem a devida licença acarretará na lavratura de auto de infração e multa.

Projeto Horta

O Projeto Horta foi desenvolvido pelo Maternal 3A e 3C do Cmei Anna Parcheta Franus, em Cafelândia. Depois da preparação dos canteiros e a escolha das mudas, as professoras convidaram os pais dos alunos para, juntos, fazerem o plantio. “Temos um lugar diferenciado e interativo que incentiva a alimentação saudável”, destaca a professora Micheli Lopes Gross, idealizadora da horta. As crianças acompanham todo o processo de desenvolvimento e a expectativa agora é para iniciar a colheita.

Reciclando

A Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Iguaçu iniciou nesta semana um projeto com as instituições de ensino sobre a separação e a destinação correta dos lixos orgânicos e recicláveis. O objetivo é mostrar para as crianças a importância da separação correta e levar esse conhecimento para as próprias casas. Os alunos são levados até a Usina de Reciclagem e lá conhecem todos os procedimentos, desde a chegada do lixo chega à usina e também a destinação correta.

Bem avaliado

A comissão de avaliação do programa de apoio aos hospitais públicos do Sistema Único de Saúde do Estado do Paraná se reuniu na Secretaria de Saúde de Três Barras do Paraná com o objetivo de avaliar o Hospital Municipal de Três Barras, participante do programa. Diversos itens foram avaliados pela equipe e o hospital obteve nota máxima, de 125 pontos. A avaliação é feita a cada seis meses

Romaria em Braganey

O Santuário de Nossa Senhora da Salette, em Braganey, prepara-se para receber neste domingo (8) em torno de 2 mil peregrinos para 43ª Romaria. Eles saem a pé ou de bicicleta de cidades como Cascavel, Corbélia, Cafelândia, Anahy e Iguatu e chegam percorrer mais de 50km até o Santuário. Seis grupos confirmaram a participação. Eles se organizam por conta própria e durante a madrugada se encontram nos trajetos. Para o almoço de domingo, serão preparadas mais de 3 toneladas de carne.