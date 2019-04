Panorama regional do dia 05 de abril de 2019

Fim no mosquito

Agentes de Endemias, de Saúde, servidores municipais de todas as secretarias e voluntários terminam hoje (05) o arrastão de limpeza contra a dengue no Centro de Missal e nos bairros. As equipes estão recolhendo todo material que possa acumular água e orientando a população sobre os cuidados com a dengue, bem como a preocupação com a epidemia e o alto índice de infestação.

Esclarecendo

O Prefeito de Cafelândia Estanislau Franus e a Secretária de Saúde esclarecem os motivos que impediram a participação na Audiência Pública convocada pela Câmara. Segundo o prefeito, o convite foi enviado no dia 13 e a audiência realizada no dia 14 de março, quando estava em Brasília em compromisso já marcado há 30 dias, e isso era de conhecimento do presidente da câmara que mesmo assim realizou o evento. O curto tempo entre o convite e a realização da audiência inviabilizaram a presença. Após informar as razões a administração requereu a remarcação, visando também a participação do Ministério Público.

Combate ao crime

Acompanhado dos comandantes das Polícias Militar de Santa Catarina e do Paraná, do BPFron e da Polícia de Misiones, o prefeito Zelírio Peron Ferrari acompanhou visita às obras do novo Batalhão de Policia de Fronteira. “Estão sendo investidos R$ 6,8 milhões de reais na obra, que vai garantir uma das infraestruturas mais modernas de polícia no estado, e fortalecer o trabalho de segurança e monitoramento da fronteira”, destacou o prefeito.

Samu em ação

Profissionais da área da saúde de Entre Rios do Oeste receberam ontem(04) uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cascavel para um curso de capacitação.Os profissionais puderam aprender e aprimorar as técnicas de resgate, remoção e primeiros socorros, traumas, fraturas e hemorragias e imobilização da vitima, aperfeiçoando os profissionais da área de saúde do município.

Estágio remunerado

Foi publicado no site oficial de Assis Chateubriand, as notas das provas do processo seletivo para contratação de estagiários. As mesmas estão disponíveis no endereço www.assischateaubriand.pr.gov.br, dentro da página “concursos”, onde também encontram-se os gabaritos e demais informações. Os candidatos têm até às 17h desta sexta-feira (5) para entrada de eventuais recursos quanto às notas, no Departamento de Recursos Humanos.

Santa Helena

Cerca de 230 pessoas participaram da 11ª Conferência Municipal de Saúde que teve como tema “Saúde e Democracia”. No evento foram escolhidos os conselheiros titulares e os suplentes para compor o Conselho Municipal de Saúde nos próximos 4 anos. Além disso, também foi eleita a conselheira que representará o Município na XII Conferência Estadual de Saúde, que ocorrerá em Curitiba.