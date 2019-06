Panorama regional do dia 04 de junho de 2019

Trabalho infantil

A Secretaria de Assistência Social de Rio Bonito do Iguaçu, com o comitê das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho, promove atividades de conscientização, proteção e erradicação do Combate ao Trabalho Infantil. Ontem (3) foram recebidas 777 unidades dos livros da turma do “Nosso Amiguinho”. Os livros serão distribuídos para realização de leituras e atividades pertinentes ao tema do projeto: “Criança não trabalha! Criança brinca!”

Conflito fundiário

O prefeito de Catanduvas, Professor Moisés, esteve reunido com a Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários do Estado para tentar resolver o impasse sobre a legitimidade de propriedade da Empresa Slomp Empreendimentos Imobiliários sobre terrenos na cidade e a dívida de R$ 1 milhão pelo não pagamento de tributos, além de outros R$ 3 milhões que já prescreveram. “Encaminhamos a documentação para análise da comissão e agora vamos aguardar o parecer para fundamentar nossa ação na Justiça”, disse o prefeito.

Coleta de lixo eletrônico

A Prefeitura de Dois Vizinhos promove durante esta semana campanha de coleta de lixo eletrônico residencial. Serão recolhidos monitores; gabinetes; teclados; impressoras; mouses; pilhas e baterias de eletrônicos; eletrodomésticos e eletrônicos em geral. Somente será aceito lixo eletrônico residencial.

Alistamento militar

A Junta de Serviço Militar de São José da Palmeiras está convocando todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos até 31 de dezembro para realizar o alistamento militar até o próximo dia 30 de junho. A Junta Militar funciona no prédio da Secretaria de Educação. Os jovens deverão apresentar certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência. A ação também poderá ser realizada no site: www.alistamento.eb.mil.br.

Segurança à população

A Prefeitura de Assis Chateaubriand deve instalar cinco câmeras de monitoramento na cidade e nos distritos de Bragantina, Encantado do Oeste e Patrimônio Nice. Outras 22 câmeras serão colocadas em pontos estratégicos e registrarão toda a movimentação, armazenando as informações num banco de dados. O projeto está em fase de elaboração para que, posteriormente, seja aberta licitação para contratação da empresa que fornecerá toda a estrutura.

Conferência do idoso

A Prefeitura de Tupãssi e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso realizam amanhã (5) a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O objetivo é discutir os desafios de envelhecer no século 21 e propor medidas para garantir os direitos da pessoa idosa, criando propostas para que todas as políticas públicas sejam efetivadas e assim nenhum idoso passe por discriminação, situações de violência ou violação dos direitos humanos.

Meio ambiente

Alunos do Colégio Castro Alves de Capitão Leônidas Marques foram até o prefeito Claudiomiro Quadri entregar uma carta pedindo que envie um projeto de lei à Câmara de Vereadores proibindo a utilização de canudinhos plásticos em bares, restaurantes e supermercados do Município. Claudio Quadri se comprometeu com os alunos a enviar o projeto.