Panorama regional do dia 04 de abril de 2019

Calçamento Vila Rural

O prefeito Anotnio Carlos Dominiak, de Campo Bonito, assinou convênio com Itaipu para calçamento da Vila Rural em Santa Maria com extensão de 1,5 km. A obra orçada em R$ 306.588,30, com contrapartida de 50% do Município, já teve o contrato assinado com prazo de 180 dias para a execução a partir da ordem de serviço, que será imediata.

Marcha dos prefeitos

O prefeito Elio Marciniak, de Santa Tereza, vai participar da Marcha dos Prefeitos em Brasília para reforçar o apoio ao Novo Pacto Federativo como forma de recuperação da capacidade de investimento de estados e municípios. “Infelizmente, nesses últimos 20 anos os municípios perderam a capacidade de investimento e tiveram redução de receita”, lamenta. “Esperamos e defendemos que o governo federal tenha sensibilidade e amplie a distribuição dos recursos”.

Auxílio transporte

Acadêmicos de Quatro Pontes que frequentam cursos de graduação ou de tecnologia em outros municípios precisam protocolar o requerimento do auxílio transporte até o dia 26. O benefício é oferecido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e a primeira parcela será paga entre os dias 13 e 31 de maio. O protocolo pode ser feito na prefeitura, ou diretamente no site quatropontes.pr.gov.br.

Cadastro

Uma equipe do Programa Saúde da Família está visitando todas as famílias que residem na área rural da Ubiratã para atualização de cadastros. Os agentes aproveitam e fazem o acompanhamento da saúde, orientam sobre doenças e os cuidados para evitar criadouros de mosquitos transmissores de doenças como a dengue. Hoje o município de Ubiratã conta com oito equipes de Saúde da Família, sendo sete urbanas e uma rural.

Quatro Pontes

No próximo dia 10, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Quatro Pontes encerra o prazo para a regularização do bloco de produtor rural com notas vencidas em 28 de fevereiro e anteriores. A normalização do bloco de produtor rural possibilita o registro da produção e também contribui para o aumento da arrecadação do Município, trazendo retorno através de incentivos aos produtores rurais.

Prova domingo

A Secretaria de Administração de Maripá e o Instituto Brasil publicaram esta semana a homologação das inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado). Ao todo, 16 candidatos vão realizar a prova escrita neste domingo para concorrer à vaga de enfermeiro para preencher os cargos de enfermeiro. O edital e o ensalamento estão divulgados no Painel de Publicações do Município, no Paço Municipal e nos sites institutobrasil.net.br e maripa.pr.gov.br.

Karaokê em Nova Aurora

Neste sábado, dia 6, ocorre a terceira edição do Festival de Karaokê da Secretaria de Educação e Cultura em Nova Aurora, que pela primeira vez será no Centro Cultural. O Festival vai premiar os cinco melhores de cada categoria. Além da ação cultural, o Fest Semec é marcado pela ação social que este ano tem como meta recolher produtos de higiene e limpeza que serão doados ao Lar São Roque.