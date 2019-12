Panorama regional do dia 03 de dezembro de 2019

Modernizando o parque

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu começou a revitalização do Parque Ecológico Domingos Zanette. Entre as obras estão a abertura de uma nova lagoa, novo portal de acesso, ampliação da pista de caminhada, remodelação dos espaços de prática esportiva e lazer e a implantação de luzes de LED. Como a circulação no parque está impedida durante as obras, a prefeitura abrirá o Parque de Exposições, das 5h30 às 22h, para a prática de atividade física.

Biogás I

A Prefeitura de Pato Bragado está elaborando um projeto para instalação de uma central de conversão de gás em energia elétrica que foi apresentado aos suinocultores do Município semana passada. Com mais de 200 toneladas/dia de efluentes resultantes da suinocultura, os produtores rurais do Município precisavam de uma solução ambiental para tratar os rejeitos. Suinocultores, prefeitura e Sebrae, juntos, conseguiram viabilizar o projeto.

Biogás II

A implantação e a operação do Biogasoduto Rural irão conectar o biogás produzido por 15 produtores rurais, com plantel de 30 mil suínos. Na Minicentral Termelétrica, o biogás será convertido em eletricidade que será usada para abater o consumo dos prédios públicos de Pato Bragado. O próximo passo será o estudo de viabilidade econômica.

Exames HIV

Para marcar o Dia Mundial de Combate à Aids (1º de dezembro), a Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu está promovendo um mutirão de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Os testes serão ofertados nesta quarta (4) e quinta-feira (5) no saguão do CEM (Centro de Especialidades Médicas), da Avenida Paraná, das 8h às 12h. A ação também conta com parceria da 9ª Regional de Saúde.

Eventos 2020

A Secretaria de Cultura e Esportes de Quatro Pontes discute nesta quarta-feira (4) o calendário de eventos oficiais para 2020. A reunião será às 20h na Casa da Cultura e podem participar representantes de associações, entidades e clubes do Município, os quais terão a oportunidade de apresentar possíveis datas de eventos para a elaboração do calendário, que é um instrumento de organização no Município.

Limpando bueiros

A Prefeitura de Formosa do Oeste realiza durante esta semana a limpeza dos bueiros da cidade. O objetivo é dar mais agilidade e diminuir os riscos causados com a enxurrada em alguns pontos mais críticos. As equipes estão trabalhando com um caminhão de hidrojateamento, contratado para fazer a limpeza pesada e desobstrução das bocas de lobo.

Novas regras

A prainha de Barra Bonita, em Três Barras do Paraná, passa a ter novas regras para os visitantes, adotadas após reunião entre o prefeito Hélio Bruning, a Policia Militar, o Conselho Municipal de Segurança e a população. A partir de agora, o portão fechará às 23h e não poderá haver som a partir das 22h. “Haverá exceção para épocas festivas, como fim de ano e Carnaval”, comentou o prefeito. A Polícia Militar tem autorização para apreender o som e o veículo caso a regra seja descumprida.