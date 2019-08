Panorama regional do dia 03 de agosto de 2019

Merendeiras e nutricionistas I

Nutricionistas e merendeiras de sete municípios da região oeste participaram em Missal da segunda etapa da Formação Continuada para Merendeiras e Nutricionistas dos municípios Bacia do Paraná 3. Todos os conceitos apresentados são direcionados para a merenda escolar. O objetivo é melhorar a qualidade e a diversidade dos alimentos, de forma econômica e rica em nutrientes, necessários para o bom desenvolvimento das crianças no ambiente escolar.

Merendeiras e Nutricionistas II

Ao fim do processo de formação continuada haverá novamente o concurso das receitas, no qual as vencedoras de cada município farão parte de um livro de receitas que será distribuído na região. Participaram representantes das cidades de Medianeira, Itaipulândia, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Foz do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu e Missal. Ao todo, 54 municípios integram a Bacia do Paraná 3.

Estrutura melhorada

A Prefeitura de Maripá entregou as melhorias no Centro de Eventos, que incluem o fechamento do pavilhão da Indústria e Comércio, a ampliação do pavilhão de Exposição das Orquídeas e a ampliação do Barracão das Entidades. “As melhorias valorizam os espaços e a alta procura de expositores faz com que nossos eventos sejam reconhecidos pela qualidade e pela organização”, explica o prefeito Anderson Bento Maria. A Festa das Orquídeas e do Peixe será de 23 a 25 de agosto.

Conta da água

A Prefeitura de Capanema e a Sanepar assinaram contrato de bonificação de 50% nas tarifas de saneamento dos prédios públicos municipais. O documento foi assinado pelo prefeito Américo Bellé e por representantes da empresa. Com o contrato, válido por cinco anos, o Município terá uma economia estimada em mais de R$ 983 mil.

Ordens de serviço

O prefeito Donizete Lemos, de Iracema do Oeste, assinou nessa sexta-feira (2) duas ordens de serviço para início das obras de construção do Portal do Município e construção do barracão do Centro de Triagem e Compostagem. A empresa responsável pela construção do Portal terá um prazo de execução de nove meses e a vencedora da obra de construção do barracão terá um prazo de 180 dias para conclusão.

Agosto Azul

Com o objetivo de incentivar os homens a cuidarem da própria saúde, Assis Chateaubriand aderiu à Campanha Agosto Azul. Até o fim deste mês, a Secretaria de Saúde realizará algumas ações, entre elas a oferta de exames preventivos em todos os postos de saúde, como testes rápidos para hepatites, sífilis e Aids, coleta para exame de PSA (próstata), teste para diabetes, além de verificação da pressão arterial e atualização do cartão vacinal. Também serão realizadas palestras aos pacientes em salas de espera.

Folclore alemão

O Grupo Folclórico Alemão Heimatland será o anfitrião do 15º Encontro de Danças Folclóricas neste sábado (3) no Clube Internacional em Nova Santa Rosa. A partir das 19h serão realizadas diversas apresentações culturais com grupos de Nova Santa Rosa e da região.