Panorama Regional do dia 03 de Abril

Conservar para ter

A Secretaria de Agricultura de Santa Helena convoca produtores interessados em programa de conservação de solo para que façam requerimento na prefeitura que vai disponibilizar o programa ao produtor e possibilitar receber outros incentivos do Município. “Se o produtor não estiver em dia com a conservação, poderá ser barrado ao buscar outros incentivos ou até mesmo realizar financiamento nas instituições”, disse o diretor de agricultura, Osmar Ben.

Estrada nova

O prefeito Pedro Leandro Neto, de Nova Aurora, assinou a homologação de licitação para pavimentação de mais um trecho da rodovia que dá acesso ao Distrito do Marajó. Serão 15.311metros quadrados de pavimentação da Estrada Rural Petronilho Xavier. “O primeiro trecho foi realizado até as Três Vendas no ano passado, agora daremos continuidade desse ponto até cerca de três quilômetros à frente”, destacou o prefeito.

Prevenção

Secretaria de Saúde de Três Barras do Paraná desenvolve projeto preventivo e já conta com uma média de 20 alunas por comunidade, sendo Barra Bonita, Alto Barra, Santo Isidoro e Rosário do Oeste. O objetivo principal é melhorar a qualidade de vida pela prática de exercícios físicos e atividades de alongamentos e fortalecimento muscular.

Mercedes

As Secretarias de Educação e Saúde realizaram a avaliação antropométrica de todos os alunos da rede municipal de ensino. A avaliação contemplou 690 alunos e consiste em verificar a composição corporal dos alunos, tendo como parâmetro peso e altura. A atividade foi realizada por profissionais da área da saúde e que também fizeram o teste do olhinho e avaliação odontológica

Lar dos Velhinhos

O Município de Nova Cantu firmou convênio para repasse de verba ao Lar dos Velhinhos no valor de R$ 84 mil anuais. O prefeito José Carlos Gomes citou a importância dos serviços oferecidos pela entidade. ”É gratificante como gestor colaborar com aqueles que construíram nossa história”. O prefeito ressalta ainda que fortalecer o apoio ao Lar é um de seus compromissos e uma grande prioridade de sua administração.

Jogos escolares

Tupãssi será sede da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand. A confirmação foi feita pela direção em reunião com a administração municipal. A competição ocorrerá de 14 a 20 de junho, com modalidades coletivas e individuais, para atletas com idades de 12 a 17 anos.

Projeto Viva Seu Bairro

Apresentações de música, poemas e atividades recreativas marcaram o primeiro encontro de Projeto Viva seu Bairro realizado no Parque Ecológico Domingos Zanette, em Santa Terezinha de Itaipu. A ação proporcionou uma tarde de muito lazer e diversão para as famílias itaipuenses. O objetivo da ação é percorrer todos os bairros e destacar os talentos de crianças, jovens e adultos.