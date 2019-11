Panorama regional do dia 02 de novembro de 2019

Obras nas escolas

Três novas licitações de reformas e adequações na Escola Tancredo Neves e nos CEMEIs Santa Clara e São Francisco de Assis de prédios escolares de Céu Azul consumirão recursos na ordem de R$ 438 mil. As três unidades escolares já receberam outras intervenções, como é o caso do CEMEI São Francisco, onde recentemente foram investidos mais de R$ 300 mil em reformas e ampliações. De acordo com a secretária de Educação, Cleonides Wolf da Silva, até o final da Administração os investimentos em reformas de escolas vão superar R$ 2,5 milhões.

Concurso

A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou concurso público para o preenchimento de 79 vagas e formação de cadastro reserva (CR). A remuneração para os cargos de nível médio, técnico e superior variam de R$ 1,3 mil a R$ 16 mil, com carga horária de 20h a 40 horas semanais. A aplicação das provas será feita pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, com data provável em 12 de janeiro de 2020. O extrato do edital de abertura do concurso foi publicado no Diário Oficial da ultima quinta-feira (31).

Taturanas

A Equipe do Setor de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu, encontraram e receberam relatos da existência de Lonomias (taturanas) na cidade e no interior do município. O Alerta da equipe é para que a população redobre a atenção com esses insetos, em especial para acidentes com crianças. Dúvidas ou informações podem ser obtidas na Secretaria de Saúde com a Equipe de Vigilância Sanitária ou ainda pelo telefone 46-3537-1309.

Bolsa família

A Secretaria de Saúde de Boa Vista da Aparecida informa aos beneficiários do Programa Bolsa Família que as equipes estarão realizando a 2ª Vigência de Dados Altura e Peso de 2019 nos dias: 11/11 Carteirinha amarela; 12/11 Carteirinha azul; 13/11 Carteirinha verde. Os beneficiários devem levar consigo o registro de nascimento, identidade, CPF, cartão Bolsa Família, carteirinha da família e declaração de atualização da carteira de vacinação.

Nova trincheira

A prefeitura de Santa Terezinha assinou ordem de serviço para a construção de nova trincheira na BR 277 e dentro de 15 dias as obras serão iniciadas. A trincheira será construída no km 709, da BR 277, permitindo a passagem em nível entre os bairros Santa Mônica e Parque dos Estados. Serão R$ 8 milhões investidos pelo governo do estado. A obra contemplará também a realização da extensão da marginal 3 de Maio até o Parque São Lourenço.

Preservando o rio

A primeira etapa do 4º Verão Capanema acontecerá entre os dias 09 e 10 de novembro no Camping Wesling. A prefeitura do município em parceria com o Iate Clube Capanema, estará realizando um grande e importante evento para a preservação de nossos rios, a 4ª Ação Ecológica Rio Iguaçu.

Estrada boa

Deve ser entregue nos próximos dias a pavimentação poliédrica no trecho que liga o distrito de Novo Horizonte a Curvado, em Marechal Cândido Rondon. Parte deste trajeto já está liberado para o tráfego de veículos. Outra parte da estrada, para a sua liberação, precisa passar por uma contenção lateral e compactação final, além de receber o plantio de grama nas laterais. Na obra, estão sendo investidos um pouco mais de R$ 900 mil. Do valor total, 50% são de recursos oriundos de convênio com a Itaipu Binacional e outros 50% são recursos próprios do município.