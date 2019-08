Panorama regional do dia 02 de agosto de 2019

Ônibus adaptado

A Secretaria de Assistência Social de Pato Bragado passa a contar com um micro-ônibus adaptado para cadeirante. A entrega foi feita pelo prefeito Leomar Rohden, o Mano. O veículo será destinado ao transporte de alunos da Apae de Marechal Cândido Rondon, como também aos programas e aos serviços destinados às pessoas com deficiência atendidos pela Secretaria. O veículo tem 13 lugares, sendo seis pontos fixos ou trilhos para travamento de seis cadeiras de rodas, com cinto de segurança.

Treinamento

Os profissionais que atuam nas escolas municipais e nos centros municipais de educação infantil de Nova Santa Rosa participaram do Treinamento de Brigada de Incêndio, realizado durante a semana pedagógica na Escola Municipal Getúlio Vargas para secretárias, zeladoras, merendeiras e bibliotecários das escolas, visando prepará-los para atuar em situações emergenciais no ambiente de trabalho. O objetivo é a prevenção e a preparação para casos de crise. Os profissionais receberam certificado de formação de 20 horas aula presenciais.

Kit para mamães

O Centro de Referência de Assistência Social de Tupãssi entregou um kit de enxoval para dez gestantes do Município. O kit contempla as gestantes com uma bolsa maternidade com diversas peças de roupas, toalha, mantas, babitas entre outras e são entregues às famílias atendidas pela Assistência Social. Para isso, é necessário manter atualizado o Cadastro Único de programas do governo federal, realizar o pré-natal exclusivamente pelo SUS e participar do grupo de gestantes oferecido pela equipe de saúde do Município.

Uso das comunidades

O prefeito de São Miguel do Iguaçu, Claudio Dutra, assinou termo de convênio de cessão de uso de três barracões. O Ginásio de Esportes de Santa Rosa vai para uso da Sociedade Esportiva e Recreativa 25 de Julho. Na Vila Rural, o barracão será destinado para armazenamento e capacitação da agricultura familiar da Associação de Moradores e, na comunidade Apepu, os moradores receberam barracão pré-moldado para abrigar o Centro Cultural e de Eventos da Associação da Comunidade Negra Rural Apepu.

13º Feslena

Começou ontem o 13º Feslena – Festival de Música de Santa Helena que, neste ano, conta com 56 candidatos que disputarão prêmios em dinheiro e troféus. Ontem (1º) as apresentações foram nas categorias Infantil e Infantojuvenil, nesta sexta-feira será Gospel, Popular e Sertaneja e, no sábado, os finalistas participam da grande final. A entrada é gratuita, mas os expectadores podem levar um quilo de alimento não perecível que será distribuído pelo Provopar.

Jericos na berlinda

Nos dias 15, 16 e 17 de novembro o Arrancadão de Jericos de Serranópolis do Iguaçu estará de volta com muita lama, competitividade, animação e gastronomia. Uma reunião entre a Comissão Organizadora e jeriqueiros serviu para esclarecer dúvidas, detalhes da pista, regulamento, treinos, segurança, apresentação dos cronogramas e dar início as inscrições do 12º Arrancadão de Jericos. Não vai faltar emoção dentro e fora do Jericódromo.