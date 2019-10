Panorama regional do dia 01 de outubro de 2019

Expo Assis I

Equipes da Prefeitura de Assis Chateaubriand estão trabalhando em ritmo acelerado para deixar tudo pronto no Centro de Eventos para a Expo Assis 2019. Considerada uma das maiores festas populares do Paraná, a Expo Assis deverá receber um público de mais de 100 mil pessoas nos quatro dias de festa.

Expo Assis II

Neste ano, a Expo Assis marca o aniversário de 53 anos de Assis Chateaubriand com a 36ª Festa das Nações e a 31ª Exposição Comercial e Industrial. A abertura será no dia 17 de outubro com show de Eduardo Costa. Na sexta-feira (18), tem grupo Raça Negra. Sábado (19) será a vez dos sertanejos César Menotti e Fabiano, e, domingo (20), do Espetáculo Infantil “Todos por um Mundo Melhor”, do Grupo Sou Arte.

Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde de Serranópolis do Iguaçu realiza nesta quarta-feira (2), no Centro de Cultura, palestra sobre “Outubro Rosa”, direcionada para as mulheres do Município que vai abordar comportamento, sensualidade, sexualidade madura, autoestima, autoconfiança, propondo reciclagens positivas, motivadoras e inovadoras, incentivando e contribuindo na qualidade de vida das mulheres. A palestra é gratuita, exclusiva para mulheres acima dos 18 anos.

Oktoberfest

A 21ª Oktoberfest de Pato Bragado começa na próxima sexta-feira (4) prosseguindo no sábado (5) com o tradicional café colonial, que será servido a partir das 19h, no Clube de Idosos Felicidade. Serão servidos cerca de 60 pratos da culinária alemã produzidos no Município. “Todos poderão tomar seus cafés confortavelmente, num espaço amplo e climatizado”, garante a presidente do Provopar, primeira-dama, Sueli Rohden.

Supercreche em Ubiratã

O prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, participou de audiência no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para falar sobre as obras da nova supercreche que está com medição parada desde janeiro. Ele cobrou agilidade na aprovação do novo processo licitatório para a contratação de outra empresa, já que a primeira, que iniciou os trabalhos, declinou do contrato com 83% da obra concluída. Assim que for dada a autorização as obras recomeçam.

Gabarito

A Prefeitura de Tupãssi divulgou o gabarito preliminar e o caderno de questões do concurso público realizado no último domingo (29). Caso o candidato não concorde com as respostas divulgadas, o prazo para recursos vai até quinta-feira (3). O procedimento deve ser realizado pelo site do instituto Unifil. As respostas aos recursos serão disponibilizadas no dia 25 de outubro. O gabarito preliminar se encontra disponível no site do instituto Unifil.

Horta no colégio

Alunos do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, de Missal, se mobilizaram para construção de uma horta comunitária. A atividade reuniu professores, direção, alunos e líderes do Município para tirar do papel o sonho de transformar um espaço desativado no pátio do colégio em algo produtivo. Foram feitos três canteiros onde os alunos plantaram várias espécies de verduras. Além de proporcionar alimento para a merenda, a horta traz benefícios no sentido educacional e pedagógico. Setenta alunos estão auxiliando no projeto e conduzindo o plantio e o manejo.