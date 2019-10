Panorama regional do dia 01 de outubro de 2019

Reflorestando

As Secretarias de Educação, Agricultura e Política Ambiental de Marechal Cândido Rondon, por meio do projeto “Se você muda, o mundo muda com você”, realizaram o plantio de 500 mudas de árvores nativas e frutíferas em propriedade rural na Linha Campo Sales. A ação foi realizada com a participação de alunos e familiares da Escola Municipal Jean Piaget. A mesma propriedade já recebeu, em razão das ações do projeto, 4 mil mudas doadas pela Itaipu Binacional. A estimativa para a área é de 12 mil mudas.

Alimentação saudável

A Prefeitura de Foz do Iguaçu realiza a Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil com uma série de ações voltadas à conscientização e à promoção da alimentação saudável nas escolas, nos centros de educação infantil e no setor de pediatria do Hospital Municipal. A programação inclui ações de Educação Alimentar e Nutricional e avaliação de peso e altura com alunos e atividades lúdicas com pacientes e familiares do setor de pediatria do hospital.

Conselheiros I

As eleições para definir os novos conselheiros tutelares de Nova Santa Rosa ocorrem neste domingo (6) com urnas na Câmara de Vereadores e nas escolas dos Distritos de Alto Santa Fé, Vila Cristal e Planalto do Oeste. O resultado da votação sai no dia 7 de outubro e a posse e a diplomação dos eleitos será em 10 de janeiro de 2020.

Conselheiros II

Em Tupãssi, 13 candidatos concorrem a cinco vagas para conselheiro titular e cinco suplentes. A votação será nos seguintes locais: em Brasiliana, na Escola Municipal Cesar Lattes, em Jotaesse, na Escola Municipal Rio Branco, em Palmitolândia, no Posto de Saúde, e no Cmei Rúbens Fávaro. Para votar é necessário ser maior de 16 anos, estar em dia com a Justiça Eleitoral e comparecer ao local de votação portando o título de eleitor e um documento oficial com foto.

Homenagem

O Hospital Bom Jesus de Toledo e a Prefeitura de Toledo lançaram o Projeto de Construção do Memorial dos Doadores de Órgãos. O objetivo é homenagear os doadores e os familiares. O Parque do Povo receberá árvores e flores coloridas que formam órgãos humanos, com símbolos como coração, olhos, pulmão, rins e fígados, outros também poderão fazer parte.

Prevenindo o câncer

A Secretaria de Saúde de Maripá fará atendimento personalizado ao público feminino durante o Outubro Rosa. Neste período, as mulheres poderão fazer os exames preventivos ginecológicos e mamografia. No Centro de Saúde, haverá atendimento noturno nos dias 2, 8, 14 e 23 de outubro e no dia 6 de novembro. Já o Day Saúde, que será realizado no dia 19 de outubro, reunirá uma série de serviços disponibilizados tanto na sede quanto nos distritos.

Bazar do Provopar

O Provopar de Capanema está promovendo até esta quinta-feira (3), na Praça dos Pioneiros, um bazar beneficente com o objetivo de auxiliar no custeio das atividades realizadas pela entidade. Estão sendo comercializados peças de artesanato em crochê, madeira e outros objetos, todos fabricados por voluntários do Município.