Panorama regional: Deutsches Fest, Rio Boa Esperança e Sem luz nem água

Festa mantida

Uma nota oficial da comissão organizadora sobre a manutenção, ou se necessário o cancelamento da 19ª Deutsches Fest, a Festa Alemã de Missal, será emitida no dia 30 de março, após reunião com as entidades. A festa está prevista para os dias 17, 18 e 19 de abril de 2020 e não há possibilidade de ser adiada, mas, se necessário, será cancelada, porém até o momento está mantida.

Limpando o rio

A Secretaria de Urbanismo de Boa esperança do Iguaçu realiza na próxima sexta-feira (20) um dia de limpeza do Rio Boa Esperança. As famílias que residem às margens do rio estão sendo convidadas a participar. A limpeza começa às 8h com saída da secretaria e os participantes devem estar com botas, camisa manga longa e calça. Serão fornecidos bonés, luvas, protetor solar e repelentes.

Modernizando

A Associação de Avicultores de Capanema deverá receber nos próximos dias um novo equipamento que vai proporcionar um maior apoio nos trabalhos realizados pela associação. Atualmente, a associação manipula cerca de 60 mil toneladas de resíduos por ano. A entrega do novo equipamento visa alavancar o crescimento e o desenvolvimento das empresas avícolas da região.

Convênio com Instituto

A Prefeitura de Itaipulândia estabeleceu convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná para instalar e manter em atividade o novo posto de identificação do Município, totalmente informatizado. A previsão é de que dentro de alguns dias o local seja disponibilizado e os documentos confeccionados. Com a inovação, todo o processo será informatizado, sem custos para o munícipe.

Sem luz nem água

A Sanepar informa que a estação de tratamento de água que abastece os moradores de Capanema e de Planalto ficará sem energia elétrica na sexta-feira (20). A Copel programou melhorias na rede elétrica, para o horário das 9h às 13h. Todas as regiões das duas cidades poderão ser afetadas com falta de água. A previsão é de que o abastecimento volte à normalidade na madrugada do sábado (21) e será de forma gradativa.

Musica raiz

Estão abertas as inscrições para o 5º Canta Realeza – Festival de Música Nativista e Sertaneja de Raiz. O festival será no dia 18 de abril no CTG Sinuelo da Saudade. Inscrições podem ser feiras na Cultura de Realeza e via e-mail: cultura.realeza@gmail.com.

Remédio em casa

Começou ontem (16) a entrega do programa “Remédio em Casa” na região do Jardim Primavera, em Marechal Rondon. Através do programa, é feita a entrega domiciliar de medicamentos a pacientes pré-selecionados, com doenças crônicas, e outros grupos prioritários. O programa, que entrega 63 tipos de medicamentos e 14 tipos de insumos, será espalhado pelas demais localidades do Município de forma gradativa.

Escoteiros conscientizando

O grupo de escoteiros Alfa Ômega, de Santa Terezinha de Itaipu, realizou no fim de semana ação para conscientizar moradores na área central e dos bairros da cidade sobre os cuidados o Aedes aegypti. As visitas foram feitas nos quarteirões que possuem maior número de notificações e casos positivos. Até o momento, são 297 casos notificados, sendo 140 positivos, 44 negativos e 23 importados no Município.