Panorama regional: Deutsches Fest, Epidemia e Miss Rondon 2020

Deutsches Fest

A 19ª Deutsches Fest de Missal será realizada nos dias 17, 18 e 19 de abril. A abertura será com desfile de carros alegóricos na Avenida Dom Geraldo Sigaud, onde os grupos participantes mostram toda sua criatividade. O tema escolhido para 2020 é “Família: é onde nossa história começa”.

Recuperação de estrada

A Secretaria de Obras de Itaipulândia está dando sequência a uma importante obra de recuperação asfáltica que liga a comunidade do Caramuru até a RM-25, passando pela Imagem da Santa. Com o término dessa recuperação, todo trajeto do Caramuru até Lageado do Cedro vai contar com asfalto novo. O investimento será de R$ 1.280.631,25.

Epidemia

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand está reforçando o alerta à população quanto ao risco de nova epidemia de dengue no Município. De acordo com o setor de Vigilância, muitas suspeitas estão se convertendo em casos confirmados. A elevação dos números preocupa e já é possível afirmar que Assis deverá entrar na lista de cidades em estado de epidemia neste ano.

Aulas de aeróbica

A Secretaria de Esportes de Cafelândia já retornou com o programa “Mulher Cafelandense em Movimento”. Todas as mulheres que residem em Cafelândia podem participar gratuitamente das aulas de aeróbica que acontecem nas segundas e nas quartas-feiras às 18h e às 19h no Centro de Convivência do Idoso. Para participar basta ir até o local e se inscrever.

Silagem

A Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu já atendeu 97 propriedades na produção de silagem para alimentação do rebanho bovino, em especial a bovinocultura de leite. Dois caminhões e uma ceifadeira estão trabalhando dar agilidade à produção da silagem. Somados a esses equipamentos, as ensiladeiras e os tratores do Município continuam o atendimento diário aos agricultores do Município.

Recursos e equipamentos

Uma comitiva de Capitão Leônidas Marques esteve na Secretaria Estadual de Saúde para garantir a aquisição equipamentos hospitalares além de R$ 483 mil para custeio do Hospital Nossa Senhora Aparecida. “Com os novos equipamentos, o hospital estará realizando procedimentos em novas áreas. Aos poucos e com a ajuda de todos vamos ampliando nosso atendimento” destacou o prefeito Cláudio Quadri.

Programa Cuidar

A Secretaria de Assistência Social de Boa Vista da Aparecida está com matrículas abertas para interessados nas oficinas do “Cuidar 2020”. As oficinas serão para crianças de 6 a 12 anos e adolescentes de 13 aos 17, e também para a Terceira Idade e Paif. Informações: (45) 3287-1343.

Pavimentação concluída

O trecho de pavimentação asfáltica que liga o distrito de Alto Santa Fé ao distrito de Santa Rita do Oeste, em Nova Santa Rosa, já está concluído. As obras contaram com reperfilamento, pavimentação e sinalização. Para 2020 estão previstas as obras de conclusão do Centro de Eventos, a iluminação do Lago Municipal Otto Edvino Jerke e as melhorias na Avenida Tucunduva.

Miss Rondon 2020

As inscrições para a Miss Marechal Cândido Rondon 2020 seguem abertas até o dia 28 de fevereiro. O evento está marcado para o dia 15 de maio. A eleita, além de prêmios, ganhará R$ 7 mil em dinheiro. A 2ª Miss, além de prêmios, receberá mais R$ 3 mil. Já a terceira colocada receberá prêmios e R$ 2 mil em dinheiro. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Cultura.