Panorama regional: Coleta de galhos, casamento coletivo e vacina contra o sarampo

Coleta de galhos

Proprietários de imóveis localizados na área urbana de Maripá e dos distritos têm de 10 a 21 de fevereiro para fazer o descarte de galhos, em preparação à primeira coleta de 2020. Equipes da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos farão a recolha dos materiais a partir do término desse período. Em caso de descumprimento do calendário, os moradores poderão ser notificados.

Casamento coletivo

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Medianeira vai realizar no dia 3 de abril mais um casamento coletivo. O prazo para as inscrições é até 28 de fevereiro. Por isso, os interessados precisam procurar logo o Cras, pois a certidão de nascimento atualizada pode demorar a chegar e, sem essa documentação até o dia 28, não será possível participar do Casamento Civil Coletivo.

Vacina contra o sarampo

A Secretaria de Saúde de Céu Azul inicia na próxima segunda-feira (10) a campanha de vacinação contra o sarampo, prioritariamente para o público da faixa etária dos cinco aos 59 anos. O “Dia D” de mobilização nacional será no sábado dia 15, das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço, somente na unidade de saúde do Bairro Iguaçu (próximo ao hospital).

Comitiva Polonesa

Autoridades e empresários da Polônia estiveram em Entre Rios do Oeste, onde conheceram toda a infraestrutura da Minicentral Termelétrica de Biogás, desde o surgimento do projeto, até sua execução e operação. A comitiva também visitou uma das 18 propriedades participantes do projeto do Biogás no Município.

Cursos IFPR

O Instituto Federal do Paraná divulgou a relação provisória de inscritos aos cursos técnicos de Administração subsequente, disponibilizado para o Município de Mercedes. O curso, destinado a quem já concluiu o Ensino Médio, contou com um total de 38 inscritos. As aulas vão começar no dia 6 de abril. O período de duração do curso é de dois anos.

Ordem de serviço

A Prefeitura de Matelândia assinou ordem de serviço para construção de nova extensão na Casa da Cultura e um destacamento de monitoramento policial (PM). Ambos são pedidos feitos pelos moradores para melhorar a segurança, a educação e a oportunidade de crescimento para todos.

Cataratas mais cedo

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, abrirá uma hora mais cedo, às 8h, durante o Carnaval. De sábado (22) até a terça-feira (25), a unidade de conservação atenderá os visitantes das 8h às 17h. A ampliação do horário contribuirá com a qualidade da visitação turística. O visitante terá mais tempo para contemplar as belezas e as atrações do parque.

Reciclar vidas

O balanço do mês de janeiro sobre a coleta e o processamento de materiais recicláveis, realizado pela Associação dos Catadores de Santa Terezinha de Itaipu, surpreendeu. Foram 219 mil quilos de materiais coletados, superando a média mensal de 121 mil quilos, um aumento de 81%. Atualmente, 85% das residências participam do programa de reciclagem e, dos 100% do lixo reciclado gerado no Município, 85% vão para a associação.