Panorama regional: BiblioSesc, cirurgias suspensas e exame preventivo

BiblioSesc

Entre Rios do Oeste recebeu os caminhões do projeto BiblioSesc, criado para levar livros e conhecimento a todo Brasil. O principal objetivo do projeto é formar novos leitores e incentivar o hábito da leitura, seja no interior ou nas capitais. O BiblioSesc estará em Entre Rios, quinzenalmente nas segundas feiras até o mês de dezembro.

Cirurgias suspensas

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, a partir dessa quarta-feira (18), irá suspender as cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência e emergência, como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus –COVID 19. Segundo o diretor Técnico do Hospital Municipal, Fábio Marques, o objetivo da suspensão, é de que “a instituição esteja preparada no que se refere a leitos hospitalares, para atender a demanda de possíveis pacientes com Coronavírus”, explica Marques.

Plantio de árvores

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Capanema e os jovens do1º ano do ensino médio da Casa Familiar Rural, estão fazendo o plantio de árvores nos canteiros centrais da cidade. O objetivo da revitalização é trazer harmonia entre a natureza e o desenvolvimento urbano, proporcionando maior conforto e evitando futuros transtornos.

Pavimentação asfáltica

Dois trechos de estradas do interior de Serranópolis do Iguaçu vão receber pavimentação asfáltica. As obras serão realizadas com equipamentos doados pela Itaipu Binacional e pertencem a 52 prefeituras da região que criaram um Consórcio Intermunicipal específico para esse tipo de atividade. As obras estão previstas para começar no inicio do mês de abril, ao todo, serão aproximadamente cinco quilômetros de pavimentação asfáltica.

Aulas suspensas

A Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal da Educação decidiu suspender as aulas nas escolas municipais e os atendimentos nos Centros Municipais de Educação Infantil a partir de sexta-feira (20). A decisão foi tomada seguindo as orientações do governo estadual para prevenir o contágio do coronavírus.

Exame preventivo

A Secretaria de Saúde de Itaipulândia está fazendo o atendimento para realização dos exames de gratuitamente no próximo sábado (21). O atendimento para realização dos exames será no Posto Central Geni Terezinha Basso, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. Será feita a coleta de preventivo, testes rápidos e verificação da situação vacinal. São obrigatórios os documentos pessoais, como: RG, CPF, cartão SUS para o preenchimento e encaminhamento do exame.

Asfalto no bairro

Foi assinada na ultima segunda-feira (16) a ordem de licitação para pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito em ruas do Bairro Floresta no município de São Miguel do Iguaçu. O prazo para conclusão das obras é 12 meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

Mais segurança

Para aumentar a segurança dos pedestres mais uma faixa elevada está sendo feita em Corbélia, desta vez na Rua Margarida em frente à Escola Municipal Castro Alves. Ao todo serão dezesseis novas faixas de segurança elevada nas ruas e avenidas da cidade o que irá facilitar a mobilidade das pessoas com restrições físicas, crianças e idosos, e aumenta a visibilidade do motorista em relação aos pedestres.