Panorama regional: Arrancadão de Tratores, reajuste e saúde bucal

Arrancadão de Tratores

A edição 2020 do Arrancadão de Tratores em Maripá será realizada nos dias 18 e 19 de abril, no Tratoródromo. A competição faz parte da programação que celebra o aniversário de 30 anos do Município, que vai ocorrer de 17 a 19 de abril. Entre as atrações já confirmadas para a programação de aniversário estão o show de Michel Teló no sábado, dia 18, e a Feira de Flores nos dias 18 e 19.

Reajuste

A Câmara de Vereadores de Boa Esperança do Iguaçu aprovou projeto encaminhado pelo Executivo municipal que concede 12,84% de reajuste a professores e servidores da educação e reposição de 4,48% aos demais servidores públicos do Município. A reposição salarial é referente ao período de janeiro a dezembro de 2019 e será pago já a partir deste mês de fevereiro.

Programação de Carnaval

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu fez um planejamento especial para atender a população durante o feriado de Carnaval, tendo em vista a epidemia de dengue em que a cidade vive. As Unidades Básicas de Saúde funcionarão normalmente na segunda (24) e na quarta-feira (26). Não haverá expediente somente na terça-feira (25). As UPAs do Jardim das Palmeiras e do Morumbi seguem o atendimento normal, assim como o Samu e o Hospital Municipal, que mantêm os atendimentos de forma ininterrupta durante todo o feriado.

Palestra

A Secretaria de Educação de Capitão Leônidas Marques, a Itaipu Binacional, o Programa Encontros e Caminhos e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros do Lago de Itaipu realizam nesta quinta-feira (20) palestra para educadores, pais e responsáveis, pelos alunos da rede municipal de ensino a partir das 19h30 na Casa da Cultura de Capitão. O tema da palestra é: Ensinando Obediência com Amor, facilitado pela palestrante Rosa Maria Sartori Guerra.

A campanha continua

O atendimento para aplicação das vacinas contra o sarampo em Corbélia continua. Nesta quarta-feira (19) será atendida a população do Bairro Santa Catarina e quinta-feira (20) as vacinas serão feitas no Posto do Central para moradores do Centro, sempre das 18h às 21h. Esses horários foram estipulados para trabalhadores que não conseguem ir durante o dia, mas qualquer pessoa que ainda não tomou a vacina pode comparecer na unidade central de saúde a qualquer hora.

Semana da Mulher

A Secretaria de Esportes e Lazer de Toledo abriu inscrições para mais uma edição dos Jogos da Semana da Mulher. Serão disputadas quatro modalidades, sendo elas futsal, basquetebol, voleibol e handebol. A expectativa é de que mais de 35 equipes participem da competição, que pretende reunir as mulheres do Município para a prática esportiva e desenvolvimento de uma vida saudável. As inscrições vão até 4 de março.

Saúde bucal

A Secretaria de Saúde de Santa Terezinha de Itaipu reiniciou o ciclo de visitas da equipe técnica de saúde bucal nas escolas municipais e estaduais. As visitas realizadas a cada 15 dias levam orientação sobre escovação correta e efetiva aplicação de flúor. Nesta quarta-feira (19) o atendimento será na Escola Municipal Monteiro Lobato. Na quinta-feira (20) será na Escola Municipal Olímpio Spricigo e, na sexta-feira (21), no Colégio Alexandre Zilli Netto.