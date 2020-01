Panorama Regional: 23 de janeiro de 2020

Sentido único

A Avenida Sergio Gasparetto, na marginal da BR-277, em Foz Iguaçu, passará a ter sentido único, para atender contrato feito em 2015 entre o Município e a Caixa. Na época, os projetos apresentados previam que a via fosse em sentido único. Depois de entregue e aprovada, o Foztrans poderá fazer ajustes necessários.

Isenção do IPTU

Vai até o dia 14 de fevereiro o prazo para requerer a isenção do IPTU 2020 em Missal. Podem solicitar a isenção os contribuintes que possuírem apenas um imóvel, utilizado para sua moradia e de sua família; renda familiar de até dois salários mínimos; idade mínima de 60 anos ou ser portador de necessidades especiais, de qualquer idade. Mesmo quem já fez o pedido no ano anterior deve efetuar novamente o requerimento.

IFPR em Pato Bragado

Termina nesta quinta-feira (23) o prazo para inscrições ao Processo Seletivo do IFPR Polo de Pato Bragado para cursos técnicos em Administração, Meio Ambiente, Logística e Agente Comunitário de Saúde. Os cursos têm duração de dois anos.

Clube do vovô

Com investimento de R$ 90 mil, a Prefeitura de Formosa do Oeste está reformando e ampliando o Clube do Vovô. O Município está investindo cerca de 60% do valor total e o restante vem do governo do Estado. A obra está bem adiantada e o objetivo, segundo a administração municipal, é proporcionar um lugar mais amplo e arejado para as atividades da terceira idade.

Gastronomia em Mercedes

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego de Mercedes realizará, em convênio com o Senai, dois cursos na área de gastronomia. Os cursos, que vão começar dia 27 de janeiro de 2020, são de elaboração de doces e de salgados. A idade mínima para participação é de 14 anos. Os interessados pagam 50% do valor do curso e o restante é custeado pelo Município.

Carnês

Os moradores dos oito conjuntos habitacionais de Santa Helena podem retirar, a partir da segunda-feira (27), os carnês para pagamento das parcelas de 2020. É importante que os mutuários mantenham o pagamento das parcelas em dia. “No fim do ano nós sempre realizamos o sorteio da quitação de um imóvel dos conjuntos habitacionais e, para participar, o morador não pode estar com nenhuma parcela em atraso”, disse o diretor de Habitação, Volmar Sbardeloto.

Água tratada

O prefeito de Anahy, Carlos Antônio Reis, esteve em Curitiba, onde tratou do projeto de abastecimento de água tratada para a comunidade São Sebastião, que vai atender 21 famílias daquela localidade. O prefeito confirmou que nos próximos dias a Sanepar deverá autorizar a realização das obras, antiga reivindicação dos moradores.

Cursos para famílias

A Secretaria de Administração e Planejamento, juntamente com a Secretaria de Assistencial Social de Medianeira, realiza atividades do Projeto Técnico Social com as 304 famílias do Residencial Parque das Flores. Nesta sexta-feira termina o curso de Pedreiro/Assentamento de Cerâmica, desenvolvido para promover a participação social, melhoria das condições de vida e efetivação dos direitos sociais.