Panorama Regional

Congresso do Idoso

Foz do Iguaçu será a sede, de 7 a 10 de maio, da nona edição do Congresso do Idoso promovida pelo Sesc-PR. São esperados mais de 300 participantes dos grupos de trabalhos com idosos de 22 cidades paranaenses. Oficinas, palestras, apresentações artísticas e atividades de integração farão parte da programação do evento que, em 2019, terá como tema “Tradições regionais do Sul do Brasil”.

Pavimentação Poliédrica

Foram iniciadas esta semana as obras de pavimentação poliédrica na Linha Esquina Represo em Serranópolis do Iguaçu. Serão quatro trechos de pavimentação poliédrica de grande importância. Além de beneficiar as famílias residentes, a obra também irá ligar a Comunidade de Esquina Represo até a divisa com São Miguel do Iguaçu, acesso ao Cemitério e acesso ao atrativo turístico Parque Aquático Isidoro.

Teste seletivo

As provas do teste seletivo para o preenchimento de cadastro de reserva para contrato temporário de estagiários da Prefeitura de Quatro Pontes serão aplicadas neste domingo (14) Os candidatos deverão comparecer ao local às 8h30, pois os portões permanecerão abertos somente até as 8h45. A prova escrita terá duração de duas horas, com início programado para as 9h. A publicação do resultado final será no dia 25 de abril.

Turismo em Capanema

O Município de Capanema, em parceria com Agência do Trabalhador, Sindicato Rural e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), oferece uma bateria de cursos direcionados ao desenvolvimento do setor turístico. Os cursos oferecidos são gratuitos e com vaga limitada. O Curso Inicial é obrigatório. O primeiro curso já tem data marcada: Turismo Rural e Oportunidades de Negócios começa no dia 22 de maio. Inscrições na Agência do Trabalhador.

Bolsa Municipal

O programa implantado pela Prefeitura de Guaraniaçu contempla com recursos famílias que apresentam alta vulnerabilidade social. Ontem (12) 21 famílias foram beneficiadas na primeira etapa e a meta é contemplar pelo menos 20 famílias por mês. O prefeito Osmário Portela disse estar muito feliz por oportunizar benefícios às famílias que realmente necessitam de atenção especial do poder público. As famílias que desejam ser contempladas devem procurar a Secretaria de Assistência Social.

Bosque aos Escoteiros

Uma área de 16.000 metros quadrados será utilizada para a implantação de uma série de equipamentos, como uma pista de obstáculos, que será utilizada para a prática de treinamentos do Grupo de Escoteiros Céu Azul e também aberto ao público. O Termo de Permissão de Uso ao Grupo foi assinado pelo prefeito Germano Bonamigo.

Casa Familiar Rural

Durante reunião com a Associação de Pais da Casa Familiar de Três Barras do Paraná foram discutidas melhorias físicas e de ensino para a Casa Familiar Rural. A escola vai abrigar a partir de 17 de maio o Polo da Universidade Aberta do Brasil. O Curso de Letras Libras já conta com mais de 50 inscritos. Com apoio da equipe pedagógica do Colégio Estadual Princesa Izabel, os alunos recebem ensinamentos práticos e teóricos que levam às propriedades de suas famílias.