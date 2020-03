Panorama esportivo: Paraná Cup, bocha e Superliga B

Paraná Cup

A partir das 14h desta quinta-feira (5), o Complexo Esportivo do Centro Universitário FAG recebe algumas das principais equipes do Estado para as disputas da Paraná Handebol Cup. Anfitriã no masculino adulto, a equipe ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel buscará o tetracampeonato consecutivo na competição. A estreia dos cascavelenses, comandados pelo professor Neudi Zenatti, será às 19h30 contra Corbélia. Os times de Cambé, Campo Mourão e Saudades do Iguaçu também disputam a Paraná Cup, que seguirá até domingo (8). A competição também terá as categorias sub-13, sub-15 e sub-17 no masculino e sub-15 e sub-17 no feminino, além da Master (acima de 55 anos).

Bocha

A cidade de Marechal Cândido Rondon sediará neste fim de semana, no sábado (7) e domingo (8), o Campeonato Estadual de Bocha em Trio, nos naipes feminino e masculino. Os jogos serão realizados na Associação Atlética Cultural Copagril e na Assemar. A competição é uma realização da Federação Paranaense de Bocha e da Secretaria de Esporte e Lazer. Anfitrião, a equipe rondonense é dirigida pelo técnico Douglas Rusch.

Superliga B

A fase classificatória da Superliga B masculina 2020 chega na reta final e uma partida isolada abre a sétima rodada nesta quinta-feira (5). Em Lavras (MG), o time da casa enfrenta o rival regional JF Vôlei, no Ginásio do Lavras Tênis Clube, às 20h. O duelo coloca frente a frente o oitavo e o quinto colocado na tabela de classificação.

Por cerveja

A Presidência da Câmara de Vereadores de Curitiba e a Federação Paranaense de Futebol se uniram à Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas para defender a manutenção da legislação estadual que autoriza a venda e consumo de chopp e cerveja nos estádios, arenas e ginásios esportivos do Paraná. O apoio foi definido na manhã de ontem (4), em encontro dos respectivos presidentes das entidades: Sabino Picolo, Hélio Curi e Fábio Aguayo. A iniciativa chama a atenção para a legalidade da legislação em vigor nos estádios e arenas de Curitiba e do Paraná e que está em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal.