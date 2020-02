Panorama esportivo: Espinosa, Gabigol e Grenal

Espinosa

Morreu, na manhã de ontem (27), Valdir Espinosa, ex-jogador e treinador brasileiro. Ele tinha 72 anos e seu último trabalho foi no Botafogo, clube em que ocupou o cargo de gerente de futebol desde dezembro do ano passado. Espinosa havia se licenciado no último dia 14 justamente para a realização da cirurgia na região abdominal. Após o procedimento, porém, o quadro de saúde apresentou uma piora.

Em Cascavel

Nascido em Porto Alegre, Espinosa começou a carreira no Grêmio, e também defendeu CSA, Esportivo e Vitória como jogador antes de se aposentar dos gramados. No cargo de treinador, passou por diversos clubes do Brasil, dentre eles, o extinto Cascavel Esporte Clube, em 1984. No Estado também treinou Paraná, Athletico, Coritiba e Londrina, com quem foi campeão paranaense em 1981. Mas sua melhor campanha foi à frente do Grêmio campeão da Libertadores e do Mundial em 1983, às vésperas de desembarcar na Serpente.

Sem “O cara”

Uma das grandes potências do judô no mundo, o Japão divulgou os nomes de 12 judocas que representarão o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho e agosto deste ano. Eles se juntam ao do peso pesado Akira Sone, que tem vaga garantida por ter vencido o Grand Slam de Osaka, no ano passado. A surpresa na lista ficou pela ausência do peso pesado Kokoro Kageura, que este mês encerrou a invencibilidade de quase dez anos do francês Teddy Riner.

Artilheiro

Decisivo no Flamengo, com gols nas finais da Libertadores, da Supercopa, da Taça Guanabara e da Recopa Sul-Americana, além de ter sido artilheiro do Brasileirão na campanha do título rubro-negro em 2019, Gabigol já é o maior artilheiro do Maracanã pós-reforma. O tento anotado contra o Independiente Del Valle foi o 30º de Gabigol no “Maior do Mundo”, igualando-se ao ex-Fluminense Fred.

Grenal

Com a classificação do Internacional à fase de grupos da Libertadores, mais dois Grenais estão confirmados para 2020. Eles serão nos dias 12 de março, na Arena, e 8 de abril, no Beira-Rio, pela competição continental. Será a primeira vez que os arquirrivais, que já se enfrentaram 423 vezes, irão se enfrentar pela Libertadores. Este ano, já fizeram uma semi do Gauchão. Pelo 2º turno do Estadual, medirão forças dia 21 de março. Também é certo que haverá dois confrontos pelo Brasileirão.

Mais jovem

A mesatenista síria Hend Zaza, que completou 11 anos no último dia primeiro de janeiro, conquistou nesta semana a vaga para a Olimpíada de Tóquio. A atleta da Síria venceu o Campeonato da Oeste Asiático, disputado em Amman, na Jordânia, e carimbou o passaporte para os Jogos. A final foi contra Mariana Sahakian, do Líbano, por 4 a 3. Sua rival, aliás, tem 42 anos. Ou seja, a atleta da Síria é 31 anos mais nova que a adversária da decisão. Hend Zaza é, até o momento, a atleta mais jovem classificada para a Olimpíada entre todas as modalidades.