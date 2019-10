Panorama esportivo do dia 9 de outubro de 2019

Sub-19

Com 31 pontos na pontuação geral, a equipe do Toledo Esporte Clube encerrou sua participação no Campeonato Paranaense Sub-19 de Futebol na 5ª colocação, dentre os 25 times participantes. O último compromisso do TEC, comandado por Eduardo Dallagnol, foi diante do Coritiba, líder do Grupo J e segunda melhor campanha geral. O time toledano foi derrotado por 3 a 2 no Estádio 14 de Dezembro, no último sábado (5), pela última rodada da 3ª fase. Coxa e Verê avançaram para a semifinal pelo grupo do TEC e duelarão com Paraná Clube e Londrina, respectivamente.

Vôlei masculino

O Brasil estreou em Hiroshima na Copa do Mundo masculina de vôlei na dessa quarta-feira (9) madrugada, contra a Argentina. Os brasileiros chegaram para o duelo com cinco vitórias em cinco jogos – Canadá, Austrália, Egito, Rússia e Irã -, invictos na liderança da competição. Depois da Argentina, o Brasil terá pela frente os vice-líderes da Copa do Mundo, os Estados Unidos, às 6h (de Brasília) de quinta-feira (10). Na sequência, os compromissos serão contra Tunísia (2h de sexta-feira), Polônia (3h de domingo), Japão (7h20 de segunda-feira, dia 14) e Itália (3h de terça-feira). Todos os jogos têm transmissão da SporTV 2.

Surfe

A brasileira Tatiana Weston-Webb parou nas quartas de final da etapa de Hossegor do Circuito Mundial de Surfe. Ela perdeu ontem (8) para a havaiana Carissa Moore, líder do ranking mundial, na segunda bateria e se despede da França com a quinta colocação – está em 8º no campeonato. No masculino, as disputas estão nas oitavas de final. Gabriel Medina, tricampeão em Hossegor e líder do ranking mundial, Yago Dora e Ítalo Ferreira seguem em busca do título na etapa.

Futebol feminino

Com gols de Formiga, Tamires e Debinha, o Brasil venceu a Polônia, ontem (8), por 3 a 1, em Kielce, e terminou a série de amistosos com 100% de aproveitamento. No sábado (5), as brasileiras já haviam vencido a Inglaterra, por 2 a 1, num feito inédito. Agora, sob o comando de Pia Sundhage, o Brasil tem três vitórias e um empate.

NBB 2019/2020

A temporada 2019/2020 do NBB terá início sábado (12) e marcará sua maior edição, com 16 times. Dentre eles estará o Pato Basquete, que disputará a competição pela primeira vez e ajudou a ampliar o número de participantes. A equipe de Pato Branco adquiriu os direitos associativos da LNB junto à própria entidade e ainda teve a aprovação do Conselho Administrativo. A estreia será diante de outro novato, a Unifacisa (PB), campeã da Liga Ouro 2019 e primeira representante do Estado da Paraíba na história do basquete brasileiro. O jogo entre os estreantes será dia 16 (quinta-feira), na Arena Unifacisa. Na última edição, a NBB contou com 14 equipes.