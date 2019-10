Panorama esportivo do dia 8 de outubro de 2019

LNF

Estado que iniciou a LNF 2019 com mais representantes, o Paraná tem agora o atual campeão Pato e o estreante Campo Mourão na busca pelo título da competição. Cascavel, Marechal, Marreco e Foz Cataratas foram eliminados no fim de semana, na rodada de volta das oitavas de final.

Cascavel

Para a Serpente, a queda foi a única dentro de casa. Ou melhor, na vizinha Santa Tereza do Oeste. Goleada por 4 a 1 em Santa Catarina, a equipe cascavelense reverteu a vantagem do rival ao vencer por 1 a 0 na volta, mas na prorrogação não conseguiu segurar o empate que lhe colocaria nas quartas de final e acabou derrotada pelo Jaraguá por 1 a 0, a 3min do fim. O Cascavel foi a única equipe a atuar como mandante nas oitavas que não conseguiu avançar de fase.

Marreco

Já o Marreco, que na ida havia aplicado 5 a 3 no Tubarão em Francisco Beltrão, não conseguiu segurar o ímpeto do time catarinense na partida de volta. O Tubarão venceu por 2 a 0 no tempo normal e abriu 2 a 0 na prorrogação, mesmo tendo revertido para si a vantagem do empate no tempo extra. E ela foi válida, porque o Marreco conseguiu empatar (2 a 2), mas terminou eliminado.

Campo Mourão

Por sua vez, o Campo Mourão comemorou a vaga diante de seu torcedor, num jogo no qual impreterivelmente uma equipe paranaense ficaria pelo caminho. Foi o Foz Cataratas, atual campeão estadual. Derrotado por 3 a 2 na terra das Cataratas, o time do Noroeste venceu a partida de volta das oitavas por 3 a 1 e depois buscou o empate por 1 a 1 na prorrogação, após sair atrás no placar.

Pato

Atual campeão, o Pato reeditou a final passada com o Atlântico e fez valer o fator casa. Derrotado por 4 a 3 em Erechim (RS), venceu em Pato Branco por 3 a 1 e com uma goleada por 4 a 0 na prorrogação.

Marechal

Último time paranaense a avançar da primeira fase, na 14ª das 16 vagas, o Marechal foi quem teve a missão mais ingrata nas oitavas de final. Na ida até conseguiu segurar o atual tricampeão mundial Magnus, mas na volta foi goleado por 6 a 2 e deu adeus à LNF 2019. Com as oito melhores equipes da Liga Futsal 2019 definidas, os confrontos das quartas de final ficaram assim: Pato x Carlos Barbosa, Jaraguá x Tubarão, Joinville x Corinthians e Campo Mourão x Magnus.