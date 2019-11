Panorama esportivo do dia 8 de novembro de 2019

Basquete em trio

A cidade de Cascavel comemorará 68 anos de emancipação política na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, e a programação festiva do município prepara uma série de ações, dentre elas esportivas. Neste domingo (10), a partir das 9h, na Feira do Teatro, haverá o Festival Juvenil de Basquete Feminino 3×3, realizado e organizado pela Fundação Municipal de Esporte e Cultura.

Inscrições

A competição, destinada a jovens de 12 a 17 anos estudantes ou residentes em Cascavel, não tem custo de participação, mas as inscrições precisam ser feitas antecipadamente até esta sexta-feira (8), pelo WhatsApp: (45) 99806-301. Cada equipe poderá inscrever até quatro integrantes.

Handebol

Também em programação esportiva alusiva aos 68 anos de Cascavel, e aproveitando o momento vivido pelas equipes masculina e feminina da cidade no handebol paranaense, a cidade receberá na próxima semana, de 12 a 16 de novembro, o Campeonato Brasileiro de Clubes de Handebol Adulto Masculino e Feminino. As disputas serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.

Programação

Ao todo, dez equipes participarão do Brasileiro de Handebol, sendo cinco em cada naipe. Elas se enfrentarão em turno único e a que mais somar pontos será a campeã. As partidas serão realizadas das 14h às 20h, exceto no último dia, quando serão das 9h às 15h30. A programação completa pode ser conferida no site www.oparana.com.br.

Participantes

Além dos representantes de Cascavel, que estão na semifinal do Paranaense de Handebol, o Campeonato Brasileiro contará com as seguintes equipes: Aciseg/Guarulhos (SP), Caic/GHC/Bola na Mão (PI), Clube Português (PE) e Sport/Jaguar (PE), no feminino; e Londrina, Clube Português, Sport/Jaguar e Vikings/Campos (RJ).

LFP

As datas do único confronto das quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná) que ainda não tinham sido definidas, enfim, foram divulgadas. O jogo de ida entre Marreco e Foz Cataratas será na próxima quarta-feira, dia 13, em Francisco Beltrão. Já a volta será dia 16, em Foz. Por enquanto, Marechal e Dois Vizinhos já estão na semi, enquanto o jogo de volta entre Chopinzinho e Campo Mourão ainda não tem data definida.

Feminino

A seleção brasileira de futebol feminino goleou a equipe do Canadá por 4 a 0, ontem (7), e se classificou para a final do Torneio Internacional da China. A decisão será justamente contra as anfitriãs. Os gols foram marcados por Chú, Formiga e Bia Zaneratto (duas vezes). Os três primeiros saíram no primeiro tempo e o quarto logo aos 12 minutos da segunda etapa. A final será domingo (10) às 8h45 (de Brasília). A China se classificou ao vencer a Nova Zelândia por 2 a 0 logo depois da partida do Brasil, em Chongqing. Com a vitória sobre as canadenses, a seleção feminina segue firme no comando da sueca Pia Sundhage: são cinco partidas, com quatro vitórias e um empate, este último contra o Chile, que acabou vencendo nos pênaltis.

Sub-17

O atacante Talles Magno não seguirá com o grupo da seleção brasileira sub-17 em Goiânia. Fora do Mundial da categoria por conta de um estiramento no bíceps femural da coxa direita sofrido durante a vitória sobre o Chile na quarta-feira (6), o jogador do Vasco fará o tratamento da lesão no clube carioca. A CBF não deu um prazo para que ele retorne aos gramados. A expectativa é que a recuperação dure pelo menos duas semanas. Talles Magno deixa o Mundial Sub-17 com quatro partidas como titular e dois gols. O Brasil voltará a campo na segunda-feira (11), em Goiânia, pelas quartas de final, contra a Itália. Se avançar, fará a semifinal na quinta-feira (14). Já a decisão está marcada para o dia 17 de novembro.

Tênis de mesa

A equipe masculina do Brasil está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de Equipes de Tênis de Mesa, enquanto o time feminino parou na fase de grupos da competição disputada em Tóquio e que serve como evento teste para os Jogos do ano que vem. Ontem (7), o time masculino superou a Austrália por 3 a 0 e mais uma vez se garantiu entre as oito melhores seleções do torneio, como no ano passado. O próximo adversário é a Coreia do Sul, primeiro lugar no grupo D, que tinha também as presenças de Suécia e Estados Unidos. A partida das quartas de final será nesta sexta-feira. A equipe do Brasil conta com Gustavo Tsuboi, Eric Jouti e Vitor Ishiy. Já a equipe feminino foi formada por Caroline Kumahara, Jessica Yamada e Bruna Takahashi.

Atletismo

O Campeonato Mundial de Atletismo Paraolímpico começou ontem (7), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com ouro para o Brasil. A maranhense Rayane Soares conquistou o primeiro lugar nos 400m da classe T13, para competidores com capacidade visual reduzida. Ela venceu a eliminatória com 57s84 e a disputa por medalha com 57s30. Já o paulista Alessandro Rodrigo foi bronze no arremesso de peso, com 13m99. No total, o Mundial reúne cerca de 1.400 competidores de 120 países, em 172 provas. O Brasil está representado por 43 atletas de 17 estados e do Distrito Federal na competição que seguirá até o dia 15. No último Mundial, em 2017, o Brasil contou com 25 atletas e terminou em nono lugar, com 21 medalhas, sendo oito de ouro, sete de prata e seis de bronze.

Novo Neymar?

As estrelas do futebol sempre têm seu nome atrelado a conterrâneos que despontam no mundo da bola. O “novo Pelé”, “novo Maradona”, “novo Messi” e “novo Cristiano Ronaldo” já surgiram por aí. Desta vez, a rede britânica “BBC” resolver engrandecer Neymar. Ontem (7), o atacante Rodrygo foi chamado pela emissora de “novo Neymar” graças à sua atuação pelo Real Madrid contra o Galatasaray. O brasileiro marcou três vezes na vitória por 6 a 0 pela Liga dos Campeões e chamou a atenção de jornalistas de todo continente. A BBC, ao perfilar o jogador, lembrou os traços em comum dos jogadores de Real Madrid e Paris Saint-Germain, como ter deixado Santos rumo à Espanha e os dois medirem 1,73m.