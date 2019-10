Panorama esportivo do dia 30 de outubro de 2019 

Restam 10

O Brasileirão 2019 abre neste meio de semana a contagem regressiva de dez rodadas para seu término. Ou seja, são 30 pontos em disputa para cada equipe. Para o líder Flamengo, o cálculo é de quantos pontos faltam para o título antecipado. Com 67 pontos, o Rubro-Negro carioca já alcançou a pontuação de seu último título da competição, em 2009. Em 2018, o Fla terminou o campeonato na segunda colocação com 72 pontos, sua maior marca desde o início dos pontos corridos. O Palmeiras foi campeão em 2018 e 2016 com 80 pontos, enquanto o Corinthians foi campeão em 2017 com 72 e em 2015 com 81 (recorde de pontos da competição).

Calculadora

Tendo o número 80 como base para o título, o Flamengo está a 13 pontos do objetivo, ou quatro vitórias e dois empates. Nesse cenário, que é um dos piores possíveis – no melhor emplaca cinco vitórias -, o Fla poderá comemorar o título daqui a seis jogos, na 34ª rodada, marcada para o dia 24 de novembro justamente diante de um dos maiores rivais, o Vasco, no Maracanã. Vale lembrar que o duelo com o Cruzmaltino deverá ser marcado para outra data, pois no dia 23 o Flamengo estará no Chile para a final da Libertadores contra o River Plate.

Próximos jogos

Com todos os holofotes voltados para si, o Flamengo visitará o Goiás amanhã, pela 29ª rodada. Na sequência de seis jogos para a chegada do possível título antecipado, os comandados do técnico Jorge Jesus enfrentarão Corinthians (em casa, neste domingo, dia 3/11), Botafogo (fora, na quinta-feira, dia 7), Bahia (casa, dia 10), Grêmio (fora, dia 17) e Vasco (casa, dia 24).

Probabilidades

De acordo com o site estatístico “Infobola”, do matemático Tristão de Souza, o Flamengo tem 96% de probabilidade de ser campeão brasileiro em 2019. O vice-líder Palmeiras, dez pontos atrás do Rubro-Negro carioca, tem 3% de chance e o terceiro colocado Santos, a 15 pontos do Fla, tem 1%.