Panorama esportivo do dia 30 de março de 2019

Validado

A vitória do Paraná Clube sobre o FC Cascavel, no último dia 9, na abertura da Taça Barcímio Sicupira Jr, foi autorizada apenas na noite de quinta-feira (28) a ser homologada pela Federação Paranaense de Futebol. O time cascavelense reclamou na Justiça do lance do segundo gol paranista, alegando que o árbitro deveria ter parado a partida após um choque de cabeça que deixou o zagueiro Ítalo caído em sua área de defesa, o que deu condições a Rodolfo marcar o gol da vitória tricolor.

Deu ruim?

De quebra, a Justiça Desportiva paranaense pediu que o processo no qual o FC Cascavel tentou impugnar o resultado da partida com o Paraná fosse encaminhado à procuradoria, para análise de possível incorrência do time cascavelense no Art. 221 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Tal artigo dia que uma equipe pode ser julgada e punida por “dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito ou processo na Justiça Desportiva”. A pena é multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Validado 2

Na mesma sessão do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, na noite de quinta, o presidente do FC Cascavel teve negado o recurso do qual tentava se livrar da punição por dizer que “ele apita de acordo com o peso da camisa, não é bem-vindo no interior, não é bem vindo em Cascavel, ele só nos prejudicou” e “se ele nos assaltar, eu vou abrir o portão e vou arrancar os dentes dele”, após a Federação não ter atendido sua solicitação para mudança de árbitro na semifinal da 1ª Taça contra o Coritiba, vencida pelo Coxa em Cascavel. Valdinei Silva foi multado em R$ 30 mil, a ser recolhido em até cinco dias, e suspenso pelo prazo de 60 dias.

Fora do dérbi

Antes do julgamento do Pleno do TJD-PR, Valdinei Silva já tinha começado a cumprir a punição, desde o jogo contra o Rio Branco, na semana passada, no Estádio Olímpico. Assim – desde que não recorra agora ao STJD -, ficará ausente também no dérbi histórico entre FC Cascavel e Cascavel CR neste domingo, às 16h, no Estádio Olímpico.

Jogo das Estrelas

Encontro que tem como um dos objetivos valorizar personagens históricos do futebol paranaense e nacional, o Jogo das Estrelas reunirá craques do passado em Cascavel neste sábado. Nomes como os de Gabiru e Perdigão, ex-Internacional; Denílson e Saulo, ex-Paranaá Clube; Marcos Teixeira, ex-Cruzeiro; e Vaquinha e Lima, ex-Toledo, estarão presentes na partida que será realizada às 22h no Centro Universitário FAG, conta a seleção de Cascavel.