Panorama esportivo do dia 30 de agosto de 2019

“FiFla”

Classificado para as semifinais da Libertadores após 35 anos, o Flamengo foi elogiado até mesmo pela entidade máxima do futebol mundial. Após empatar com o Internacional e garantir vaga na próxima fase da competição com o resultado do primeiro jogo, o “supertime” rubro-negro foi exaltado pela Fifa.

O maior

O Twitter da entidade parabenizou o “único clube no mundo com 40 milhões de torcedores dentro de seu país” e o “supertime formado por Rafinha, Felipe Luis (escrito de forma errada), Arrascaeta, Everton, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol” por garantir a vaga para enfrentar o Grêmio.

Mais do mesmo?

A última vez que o Flamengo chegou à semifinal da Libertadores havia sido em 1984, quando nenhum jogador do atual elenco era nascido. Naquela ocasião, mesmo em outro formato, o adversário também foi o Grêmio, que avançou por critérios de desempate e terminou vice-campeão, atrás do Independiente (ARG).

Inédito

Na Europa, nada de repetição. Pela primeira vez desde que foi criado, o prêmio de melhor jogador do Velho Continente foi para um zagueiro. Ontem, a Uefa confirmou a escolha do zagueiro holandês Van Dijk, do Liverpool. O prêmio foi instituído em 2011 e já teve como vencedores: Cristiano Ronaldo (três vezes), Lionel Messi (duas vezes), Luka Modrick, Andrés Iniesta e Franck Ribéry. Desta vez, os dois maiores vencedores disputavam o prêmio com Van Dijk.

Do Brasil

Ainda pela premiação da Ueda aos melhores da Europa, o troféu de melhor goleiro ficou com o brasileiro Alisson, do Liverpool. Ele disputava o prêmio com o francês Hugo Lloris, do Tottenham, e o alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona.

Mais prêmios

Já entre os meio-campistas, o troféu de melhor da Europa ficou com Frenkie de Jong, que disputou a Liga dos Campeões pelo Ajax e atualmente está no Barcelona. Entre os atacantes, o prêmio ficou com Lionel Messi, artilheiro da Champions 2018/2019 com 12 gols. Concorreram com o astro argentino Sadio Mané, do Liverpool, e Cristiano Ronaldo, da Juventus.