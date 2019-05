Panorama esportivo do dia 29 de maio de 2019

Sul-Americana

Após o Atlético-MG ter decido seu futuro na Copa Sul-Americana, na noite de ontem, mais dois times brasileiros entram em campo pela competição, nesta terça-feira. Vitorioso fora de casa por 1 a 0 diante do Sol de América, o Botafogo recebe o time paraguaio às 19h15, no Engenhão, pela rodada de volta da 2ª fase. Já o Fluminense atuará na Colômbia às 21h30 diante do Atlético Nacional com a vantagem de ter goleado o adversário por 4 a 1 no jogo de ida, no Maracanã. Amanhã, o Corinthians visitará o Deportivo Lara na Venezuela, às 17h.

Athletico

O Athletico-PR fez, na manhã de ontem, o último treino antes de embarcar para Buenos Aires, onde enfrentará o River Plate nesta quinta-feira pela partida de volta da Recopa, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez. O trabalho no CAT Alfredo Gottardi começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Na sequência, o grupo fez um treino tático e atividades de bolas paradas. Vitorioso por 1 a 0 na ida, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para ser campeão. Na Recopa, o gol marcado como visitante não é utilizado como critério de desempate.

Coritiba

Após vencer o Cuiabá e encostar no G-4 do da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba retornou, ontem, de baixo de chuva, aos treinamentos, em dois períodos, no CT da Graciosa. O Coxa tem atividades programadas todos os dias desta semana, inclusive sábado e domingo, em Curitiba, antes de seguir viagem para Belo Horizonte, onde na segunda-feira (3) desafiará o América-MG.

Paraná Clube

No Paraná Clube, que viu o “copo meio cheio” se transformar em “meio vazio” com a derrota por 4 a 2 para a Ponte Preta, em Campinas, o pensamento já está voltado para o jogo com o Oeste, às 11h deste sábado na Vila Capanema. Após estrear com empate na Série B, a Gralha venceu na 2ª rodada, mas depois acumulou dois empates, até a derrota para a Macaca.

Londrina

Terceiro colocado depois da derrota para o Sport, por 3 a 2, em Pernambuco, o que lhe derrubou da liderança, o Londrina tentará se recuperar novamente fora de casa na Série B. O Tubarão visitará o Vila Nova no sábado, às 16h30, em Goiás, e para isso manterá a mesma formação do último jogo: “ganhamos do CRB fora e empatamos com o Coritiba fora. Não é porque perdemos um (jogo fora) que vou crucificar jogadores”, justificou o técnico Alemão.

Dia do Desafio

Enquanto os atletas treinam por profissão nesta quarta-feira, milhares de esportistas amadores se movimentarão em todo o mundo pelo Dia do Desafio. No Brasil, o evento é realizado pelo Sesc. No Paraná, diversas cidades terão atividades disponíveis à população, hoje. A partir deste ano, o Dia do Desafio, tradicionalmente realizado na última quarta-feira do mês de maio, intensificará a campanha por um estilo de vida saudável durante todo o mês.