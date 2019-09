Panorama esportivo do dia 27 de setembro de 2019

LFP

Com a “benção” da Federação Paranaense, a Liga Futsal Paraná passou a receber das equipes participantes a confirmação das datas dos confrontos. Até então, os times pareciam ter receio de divulgar as datas, ainda mais depois das punições sofridas por quem já havia atuado pela LFP. Duas das equipes punidas – e já “perdoadas”, Siqueira Campos e Cascavel farão o jogo de volta das oitavas de final na segunda-feira (30), às 19h30, no norte pioneiro. No jogo de ida, os cascavelenses venceram por 5 a 4, o que lhes dá a vantagem do empate.

Mais jogos

Também na segunda-feira (30), Marreco e Prudentópolis iniciaram o confronto mata-mata, às 20h30, em Francisco Beltrão. Na quarta-feira (2), será a vez de São Miguel do Iguaçu e Toledo se enfrentarem pela rodada de ida. Por enquanto, apenas o Dois Vizinhos já se garantiu nas quartas de final, ao vencer o Faxinal duas vezes, e agora aguarda o adversário sair do mata-mata entre Cascavel e Siqueira Campos. No dia 8, o Prudentópolis receberá o Marreco, e no dia 9 o Toledo receberá o São Miguel, além de Palmas e Chopinzinho iniciarem o duelo.

Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futsal divulgou as datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Representante do Paraná na competição, o Marreco terá o atual campeão do torneio pela frente, o Corinthians, nos dias 25 e 30 de outubro. O jogo de ida será em São Paulo e o de volta em Francisco Beltrão. A outra semifinal opõe Constelação (RR) e Horizonte (CE).

Futsal de surdos

A cidade de Cascavel recebe neste fim de semana as disputas da 12ª Copa Paraná de Futsal de Surdos, que será realizada sábado (28) e domingo (29) nos ginásios do São Cristóvão e do CIE Alice Matelli. Além da equipe anfitriã, da Surdovel, participam da competição representantes da Amesfi/Medianeira, ASPB/Pato Branco, ASL/Londrina, ASSJP/São José dos Pinhais, Assbel/Francisco Beltrão e ASC/Curitiba.