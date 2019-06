Panorama esportivo do dia 27 de junho de 2019

Inverno Quente 2019

Já estão abertas as inscrições para a edição de 2019 do Inverno Quente, uma das principais competições do calendário esportivo de Ibema. Estarão em disputa as modalidades de futsal (base, adulto livre e veterano, e feminino livre), voleibol (feminino sub-13/15 e adulto misto), bocha masculino e tênis de mesa livre (feminino e masculino).

Campeão Rural

A equipe da Farmácia Zanette foi a grande campeã da 6º Copa de Suíço Rural Sicredi 2019, em Boa Vista da Aparecida. A decisão foi contra equipe Só Rolo e Confusão/Confibra Net, derrotada por 2 a 0. A competição movimentou o cenário esportivo do município com 26 partidas e 115 gols marcados.

Meninas do vôlei

Tupãssi sedia nesse sábado a 2ª etapa da 4ª Copa Master “Meninas do Vôlei”, no Ginásio de Esportes Ailton Borges de Melo, a partir das 8h. Serão oito jogos durante todo o dia entre os municípios de Tupãssi, Cascavel, Goioerê e Nova Aurora. As disputas começam às 8h com Cascavel x Tupãssi. Depois, na sequência, haverá Goioerê x Nova Aurora, Tupãssi x Goioerê, Cascavel x Nova Aurora, Cascavel x Goioerê e Nova Aurora x Tupãssi. A disputa pelo bronze será às 15h e pelo título às 16h.

Olimpíada de Inverno

O Comitê Olímpico Internacional elegeu as cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo como sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. A dupla candidatura derrotou as suecas Estocolmo e Are por 47 a 36. Eleitas sedes da Olimpíada de Inverno de 2026, as cidades italianas de Milão e Cortina D’Ampezzo receberão os Jogos pela segunda vez. Cortina foi sede em 1956, enquanto Milão abrigou a competição em 2006.

Juventus

Cada vez mais próximo de ser anunciado pela Velha Senhora, o zagueiro Matthijs De Ligt deve ter o mesmo salário de Cristiano Ronaldo, de acordo com o jornal holandês “Algemeen Dagblad”. A jovem sensação do Ajax, de 19 anos, ganharia 14 milhões de euros (R$ 60 milhões) por temporada.

Bayern de Munique

Agora sem Robben e Ribéry, o time alemão já tem uma lista de reforços. De acordo com o jornal “Bild”, Timo Werner, do RB Leipzig, é o que está melhor encaminhado até o momento. O também alemão Julian Draxler está na relação, mas o jogador deve continuar no PSG.