Panorama esportivo do dia 27 de agosto de 2019

PR forte na LNF

Estado com maior representatividade na LNF (Liga Nacional de Futsal), o Paraná já tem suas seis equipes classificadas com antecedência às oitavas de final da competição.

Marechal

A penúltima rodada da 1ª fase da Liga, realizada no fim de semana, contribuiu para isso, principalmente com a vitória do Marechal sobre o então líder Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul. Já Marreco e Foz Cataratas empataram no duelo paranaense da Liga e também confirmaram presença no mata-mata da próxima fase.

Antecipados

Já Pato, Campo Mourão e Cascavel já tinham garantido vaga no mata-mata. Deles, destaque para a Serpente cascavelense, que recebeu e venceu o São José (SP) por 4 a 2, resultado que, aliado a outros do fim de semana, colocou-lhe na liderança da competição, algo inédito a uma rodada do fim das disputas.

De camarote

O Cascavel Futsal é a única equipe que já atuou 18 vezes na fase classificatória. Portanto, folgará na última rodada e pode cair para até a sexta posição ao término da 1ª fase. Entretanto, até lá, curte o campeonato do alto da classificação, podendo acompanhar “de camarote” seus possíveis adversários do cruzamento olímpico das oitavas – 1ºx16º, 2ºx15º e assim por diante.

Jogos restantes

Antes da última rodada da 1ª fase da Liga Nacional, que será toda realizada no dia 6 de setembro, algumas equipes irão à quadra por partidas atrasadas. Amanhã (28), Minas e Tubarão mediram forças pela 16ª rodada; sábado (31) Atlântico e Joinville jogarão pela 15ª rodada; e dia 2 de setembro Tubarão e Campo Mourão farão um confronto direto pela 17ª rodada. Já Atlântico x Corinthians, também pela 17ª rodada, segue sem data definida.

Reforço

Em momento decisivo na temporada, o Cascavel Futsal segue reforçando seu elenco, depois de ter perdido quatro jogadores que se transferiram para o exterior na janela de transferência internacional deste mês. Na última sexta-feira (27), o pivô Maicon, de 20 anos, chegou à Serpente vindo do Minas (MG). O jogador espera estrear com a camisa tricolo no clássico com o Marechal, nesta noite.