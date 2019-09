Panorama esportivo do dia 25 de setembro de 2019

Figueirense

O Figueirense precisou ir a público ontem (24) para garantir que mais tarde entraria em campo diante do Bragantino, pela Série B do Campeonato Brasileiro. É que mais cedo, a empresa que gerencia o clube desde 2018, a Elephant, havia enviado ofício à CBF desistindo da competição.

Liga Futsal

A fase de oitavas de final da Liga Nacional de Futsal começará neste fim de semana com duelos entre as principais equipes do País. Uma das missões mais ingratas terá o Marechal, que neste domingo (29) receberá o atual tricampeão mundial Magnus/Sorocaba (SP) às 11h, no Ginásio Ney Braga, em busca de largar com vantagem para decidir a vaga fora de casa na próxima semana, no dia 4 (sexta-feira).

Fator casa

Em busca de fazer valer o fator casa neste fim de semana, o Marechal Futsal com o apoio de sua torcida. Para isso, já disponibiliza ingressos antecipados em diversos pontos da cidade, aos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Na bilheteria do ginásio, na hora do jogo, os valores serão R$ 30 e R$ 15, respectivamente.

Mais jogos

A rodada de ida das oitavas de final da Liga Futsal terá outras cinco equipes paranaenses em quadra neste fim de semana. No sábado (28), o Marreco recebe o Tubarão às 18h em Francisco Beltrão, enquanto Foz Cataratas e Campo Mourão farão duelo estadual para todo País às 13h15, com transmissão ao vivo pela SporTV. No mesmo dia, o Pato Futsal visitará o Atlântico em Erechim (RS), às 20h15. No domingo (28), além de Marechal x Magnus, terá Jaraguá x Cascavel, em Santa Catarina, às 13h e também com transmissão pela SporTV.

Mudanças

O Foz Cataratas Futsal confirmou ontem Marlus Sokolowski, ex-preparador físico do time, como o técnico para a sequência da temporada 2019. A diretoria da equipe também anunciou o novo preparador físico. Trata-se de Gabriel Battistella, que estava no Matelândia. Os dois já estrearam ontem mesmo, contra o Pato.

Jogos de volta

A rodada de volta das oitavas de final da Liga Futsal serão já na próxima semana. O Marechal jogará na sexta-feira (4), Cascavel e Marreco no sábado (5), e Pato, Campo Mourão e Foz Cataratas no domingo (6).